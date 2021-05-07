التوقيع على اتفاقيتين خاصتين للنهوض بالتشغيل في جهة فاس مكناس

هبة بريس - فاس

في إطار تنزيل ورش جهوية التشغيل الذي يعتبر اختصاصا ذاتيا ومشتركا للجهات، يترأس وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز إلى جانب كل من والي جهة فاس مكناس و رئيس الجهة، يومه الجمعة 7 مايو 2021 بمدينة فاس، مراسيم توقيع اتفاقيتين خاصتين في إطار تفعيل عقد البرنامج للجهة (2020-2022).

ويتعلق الإمر بالاتفاقية الخاصة بتنفيذ المشروع: “برنامج دعم خلق فرص الشغل” التي تهدف الى تحسين قابلية التشغيل لفائدة 5.460 شابة و شاب ودعم التشغيل المأجور لفائدة 20.850 شخص و كذا الاتفاقية الخاصة بتنفيذ المشروع “إنعاش تشغيل الشباب في العالم القروي” التي تهدف الى تحسين قابلية التشغيل لفائدة 1500 شاب واحداث فضاءات للتشغيل و وحداث متنقلة بالعالم القروي.

ويرتكز هذا البرنامج على المشاريع والأهداف المبرمجة في إطار برنامج التنمية الجهوية إضافة إلى التدابير الواردة في المخطط الوطني للتشغيل خاصة ما يتعلق بالبرامج النشطة للتشغيل. كما يهدف إلى تمكين الباحثين عن شغل المنتمين للجهة وخصوصا الشباب من الاستفادة من فرص التشغيل المتاحة بالجهة.

وتجدر الاشارة الى أن ورش جهوية التشغيل عرف تحقيق عدة إنجازات و إجراءات جهوية مكملة للتدابير الوطنية للتشغيل تهم تحسين قابلية تشغيل الباحثين عن شغل والنهوض بإنشاء المقاولات الصغرى ودعم عقود التشغيل المأجور لفائدة بعض الفئات التي تعاني صعوبة في الإدماج المهني، ودعم حاملي المشاريع المقاولاتية عبر تخصيص منح لتيسير الانطلاقة، ومواكبة دعم الإدماج الإقتصادي للمهاجرين في وضعية قانونية، بالإضافة الى وضع منظومة جهوية لإنعاش تشغيل الشباب بالعالم القروي .

كما أن ابرام هاتين الاتفاقيتين سيساهم في تضافر الجهود و في تقوية العمل المشترك بين جميع الفاعلين والمتدخلين بالجهة من أجل إنجاح الاوراش الاقتصادية والاجتماعية الكبرى وتعزيز الطلب على كفاءات ومهارات الشباب بالجهة.

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