بعد عزل السنوسي.. فتح باب الترشح لرئاسة جماعة هوارة ولاد رحو بجرسيف

فتحت عمالة اقليم جرسيف، باب الترشح لرئاسة جماعة هوارة ولاد رحو بعد عزل الرئيس السابق مولاي أحمد السنوسي.

وحسب إعلان صادر عن العمالة، فتبعا لقرار عامل اقليم جرسيف رقم 64 بتاريخ 5 ماي 2021، القاضي بمعاينة انقطاع السيد مولاي أحمد السنوسي عن مزاولة مهام رئيس جماعة هوارة ولاد رحو بعد صدور حكم قضائي نهائي في حقه، نتج عنه عدم أهليته الإنتخابية.

وتطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات ولاسيما المادة 12 منه، فقد تم فتح بمقر قيادة هوارة ولاد رحو لتلقي ايداع الترشيحات لرئاسة مجلس جماعة هوارة اولاد رحو وذلك ابتداء من الجمعة 7 ماي والى غاية ال11 ماي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0