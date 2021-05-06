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لجنة وزارية : خلال رمضان.. وفرة في المواد الغذائية واستقرار في الأسعار

2021-05-06 / 10:28 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أكدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، اليوم الخميس، أن عملية تموين الأسواق تتم في أحسن الظروف وتميزت بتنوع في المواد المعروضة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان الأبرك.

وأوضح قطاع الشؤون العامة والحكامة، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في بلاغ صدر في نهاية الاجتماع الرابع للجنة الوزارية، أنه “من خلال التقارير والمعطيات المتوفرة لدى القطاعات المعنية خلال هذه الفترة، فإن الأسواق يتم تموينها بوفرة ويتسم بتنوع المنتجات ذات الاستهلاك الكبير”.

وأكد المصدر ذاته أنه “في ما يخص الأسعار المسجلة خلال هذه الفترة، فتبقى مستقرة على العموم مع استمرار تسجيل منحنی تراجعي لأسعار التمور والفواكه الجافة والقطاني وبعض الخضر كالبصل الجاف”، مضيفا أن أسعار مواد أخرى تعرف ارتفاعات نسبية كاللحوم البيضاء.

وخلص البلاغ إلى أن اللجنة ستواصل عملية المتابعة لرصد تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة للتصدي لكافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

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