صورة تعبيرية

الصندوق المغربي للتقاعد يعلن إعفاء مرتفقيه من الإدلاء بعدد من الوثائق

2021-05-04 / 1:51 مساءً
0
هبة بريس

أعلن الصندوق المغربي للتقاعد أنه يمتثل للقانون 55-19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية (الصادر في 19 مارس 2020)، والهادف إلى تعزيز الثقة بين الإدارة ومرتفقيها.

وذكر بلاغ للصندوق، أنه تبعا لدورية وزير الداخلية رقم د-2794 بتاريخ 21 أبريل 2021، فإنه يعلن لمرتفقيه بأنهم غير مطالبين بالمصادقة على الوثائق المطلوبة، وتصحيح الإمضاء على الوثائق، والإدلاء بأكثر من نسخة من الوثائق المكونة للملفات.

كما أنهم غير مطالبين بالإدلاء بشهادة الحياة، وشهادة عدم إعادة الزواج، وشهادة العزوبة، وشهادة عدم العمل، وشهادة التكفل العائلي، وشهادة استمرار الزواج.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم الاستعاضة عن هذه الوثائق بتصريح بالشرف يقدمه طالب الخدمة، مضيفا أن الصندوق قام بتحيين لوائح الوثائق المطلوبة على بوابته الإلكترونية: www.cmr.gov.ma.

وخلص البلاغ إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد، وتدعيما لقيم الشفافية، سينشر قريبا، عبر مختلف وسائل التواصل مع مرتفقيه، ميثاقا للخدمات يتضمن التزاماته المتعلقة بآجال معالجة طلبات الخدمات.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مطلق النار بأكادير طبيب أسنان ودركي سابق

مطلق النار بأكادير طبيب أسنان ودركي سابق

2021-05-04 / 1:57 مساءً
Photo of زخات رعدية قوية يومي الثلاثاء والأربعاء بعدد من أقاليم المملكة

زخات رعدية قوية يومي الثلاثاء والأربعاء بعدد من أقاليم…

2021-05-04 / 1:21 مساءً
Photo of ايت الطالب: إجراءات رمضان ساهمت في انخفاض المنحنى الوبائي

ايت الطالب: إجراءات رمضان ساهمت في انخفاض المنحنى الوبائي

2021-05-04 / 1:15 مساءً
Photo of ايت الطالب: العالم نوه بالتدبير المثالي لحملة التلقيح الوطنية ضد كورونا

ايت الطالب: العالم نوه بالتدبير المثالي لحملة التلقيح الوطنية…

2021-05-04 / 12:58 مساءً
Photo of حملات تمشيطية بتنغير بحثا عن طفل مختفي

حملات تمشيطية بتنغير بحثا عن طفل مختفي

2021-05-04 / 12:28 مساءً
Photo of وارزازات.. حجز كمية هامة من المواد الغذائية الفاسدة وإتلافها

وارزازات.. حجز كمية هامة من المواد الغذائية الفاسدة وإتلافها

2021-05-04 / 11:57 صباحًا
Photo of بوعرفة تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

بوعرفة تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

2021-05-04 / 11:08 صباحًا
Photo of إعادة توفير أدوية مصنعة من “الكلوروکین و الهيدروکسيکلوروکین” بالصيدليات

إعادة توفير أدوية مصنعة من “الكلوروکین و الهيدروکسيکلوروکین” بالصيدليات

2021-05-04 / 10:58 صباحًا
Photo of الدرك البحري يحبط محاولة تهريب كمية ضخمة من الحشيش بسواحل طنجة

الدرك البحري يحبط محاولة تهريب كمية ضخمة من الحشيش…

2021-05-04 / 10:12 صباحًا
Photo of طقس الثلاثاء.. سماء غائمة وقطرات مطرية بعدد من المناطق

طقس الثلاثاء.. سماء غائمة وقطرات مطرية بعدد من المناطق

2021-05-04 / 9:37 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق