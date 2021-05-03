فاس.. إيقاف شخص بتهمة سرقة مجوهرات وحلي من منزل

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات بولاية أمن فاس بداية الأسبوع المنصرم من إيقاف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، بعد الااشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالسرقة الموصوفة.

وقد تفاعلت مصالح الشرطة بجدية كبيرة مع شكاية تقدمت بها ضحية بعدما تعرضت للسرقة الموصوفة التي طالت هواتف محمولة و حلي ومجوهرات من داخل منزلها بأحد الأحياء بمدينة فاس، حيث باشرت العناصر الأمنية الأبحاث و التحريات الميدانية التي مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيه و إلقاء القبض عليه في وقت وجيز بعد اقترافه هذا الفعل الإجرامي.

وقد أسفرت عملية التفتيش بمنزل المشتبه فيه عن العثور على الحلي والمجوهرات و الساعات اليدوية موضوع السرقة، إضافة إلى هواتف محمولة، تبين من خلال البحث المعمق مع المشتبه فيه أنه قام بسرقتها من داخل منزلين بحي بنسودة.

وقد تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل رصد وتحديد ظروف و ملابسات هذه القضية، و إيقاف كل من له ارتباط أو اشتباه بهذه القضية.

ويأتي توقيف المشتبه فيهما في سياق تفاعل مصالح الأمن الوطني مع جميع الشكايات و الوشايات و التبليغات عن أفعال إجرامية ، سواء تلك الواردة بشكل مباشر على مصالح الشرطة أو المنشورة في مختلف وسائل الإعلام.

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