بودرا: الحكومة مطالبة باعطاء الجهات صلاحية تحديد توقيت الاغلاق

هبة بريس- الرباط

طالب محمد بودرا رئيس جماعة الحسيمة، ورئيس جمعية رؤساء الجماعات بالمغرب، الحكومة، الى منح الجهات صلاحية اتخاذ قرار فتح وإغلاق المحلات التجارية.

وقال بودرا في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” “الحكومة مطالبة بإعطاء الصلاحيات للجهات و الأقاليم لتحديد توقيت فتح و اغلاق المتاجر و المقاهي و المطاعم تماشيا مع تطور الوضع الوبائي في كل إقليم ،وذلك من أجل التخفيف من حدة الأزمة التي ضربت هذه القطاعات المتضررة”.

وأعلن المغرب عن قرار احترازي جديد لمواجهة تفشي فيروس “كورونا” بالبلاد، إذ أصدرت وزارة الداخلية، تعليماتها بإغلاق المقاهي والمطاعم ومنع اقامة صلاة التراويح طيلة شهر رمضان.

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