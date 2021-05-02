بودرا: الحكومة مطالبة باعطاء الجهات صلاحية تحديد توقيت الاغلاق

2021-05-02 / 5:25 مساءً
0
هبة بريس- الرباط

طالب محمد بودرا رئيس جماعة الحسيمة، ورئيس جمعية رؤساء الجماعات بالمغرب، الحكومة، الى منح الجهات صلاحية اتخاذ قرار فتح وإغلاق المحلات التجارية.

وقال بودرا في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” “الحكومة مطالبة بإعطاء الصلاحيات للجهات و الأقاليم لتحديد توقيت فتح و اغلاق المتاجر و المقاهي و المطاعم تماشيا مع تطور الوضع الوبائي في كل إقليم ،وذلك من أجل التخفيف من حدة الأزمة التي ضربت هذه القطاعات المتضررة”.

وأعلن المغرب عن قرار احترازي جديد لمواجهة تفشي فيروس “كورونا” بالبلاد، إذ أصدرت وزارة الداخلية، تعليماتها بإغلاق المقاهي والمطاعم ومنع اقامة صلاة التراويح طيلة شهر رمضان.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فضيحة بورزازات … توقيف ” مسؤول عسكري” يشتبه فيه باغتصاب إبنتيه

فضيحة بورزازات … توقيف ” مسؤول عسكري” يشتبه فيه…

2021-05-02 / 4:34 مساءً
Photo of حالات الشفاء ..تسجيل284 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء ..تسجيل284 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

2021-05-02 / 4:24 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل حالتي وفاة جديدتين بكورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل حالتي وفاة جديدتين بكورونا

2021-05-02 / 4:23 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل 294 إصابة جديدة بفيروس…

2021-05-02 / 4:19 مساءً
Photo of إنزكان : خدمات متوقفة بقسم العظام والانعاش بالمستشفى المحلي

إنزكان : خدمات متوقفة بقسم العظام والانعاش بالمستشفى المحلي

2021-05-02 / 3:54 مساءً
Photo of بعد الضغط ..قاضي التحقيق في مدريد يستدعي “إبراهيم غالي”

بعد الضغط ..قاضي التحقيق في مدريد يستدعي “إبراهيم غالي”

2021-05-02 / 3:32 مساءً
Photo of جامعة محمد الخامس تحتل المركز الأول على المستويين الوطني والمغاربي

جامعة محمد الخامس تحتل المركز الأول على المستويين الوطني…

2021-05-02 / 2:47 مساءً
Photo of جهة الدار البيضاء سطات.. انفراج نفسي واجتماعي بعد إعادة فتح الحمامات

جهة الدار البيضاء سطات.. انفراج نفسي واجتماعي بعد إعادة…

2021-05-02 / 2:36 مساءً
Photo of هيئة تضم 250 جمعية تترافع ضد قانون تقنين الكيف

هيئة تضم 250 جمعية تترافع ضد قانون تقنين الكيف

2021-05-02 / 12:58 مساءً
Photo of خبير فلكي يحدد موعد عيد الفطر بالمغرب

خبير فلكي يحدد موعد عيد الفطر بالمغرب

2021-05-02 / 11:54 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق