صحيفة إسرائيلية :رئيس “الموساد” اجتمع مع بايدن في البيت الأبيض

2021-05-02 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس- وكالات

أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” بأن يوسي كوهين، رئيس الاستخبارات الإسرائيلية “الموساد”، التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض يوم الجمعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع شارك فيه أعضاء من المجلس الأمن القومي الأمريكي، فضلا عن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات.

وأضافت أن كوهين وبن شبات كانا في واشنطن الأسبوع الماضي “لمناقشة التهديدات الإستراتيجية في المنطقة، ومخاطر إحياء اتفاق إيران النووي”.

وأوضح موقع “أكسيوس” الأمريكي أن “لقاء بايدن ورئيس الموساد لم يكن مجدولا ضمن برنامج مواعيد البيت الأبيض”.

وكانت وكالة “رويترز” أفادت يوم الخميس بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التقى كوهين وسفير تل أبيب لدى واشنطن جلعاد إردان.

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