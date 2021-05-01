حرس جورجيا الأمريكية يعلن مشاركته في مناورات عسكرية بالمغرب

هبة بريس

أعلن الحرس الوطني لولاية جورجيا الأمريكية أنه سيشارك بأكثر من 740 جنديا في مناورات “الأسد الإفريقي 2021” بالمغرب.

وجاء في بيان لقوات حرس ولاية جورجيا أن هذه المناورات ستنطلق في شهر يونيو المقبل، وسيشارك فيها أيضا “أزيد من 4000 جندي من الجيش الأمريكي من مختلف الفروع.

وأضاف ذات البيان، أن المناورات ستعرف مشاركة 5000 جندي من القوات المسلحة الملكية المغربية، بالإضافة إلى قوات من السنغال، وتونس، وبريطانيا، وإيطاليا، وهولندا ..”.

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