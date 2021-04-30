حتى متم يونيو.. تمديد استفادة مموني الحفلات وفضاءات الألعاب من تعويضات كورونا

هبة بريس

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الجمعة، عن تمديد أجل الاستفادة من التعويض الجزافي للقطاعات الفرعية لتموين الحفلات وتعهد المناسبات والتظاهرات وفضاءات الترفيه و الألعاب.

وأنهى الصندوق إلى علم “المشغلين الذي يمارسون نشاطهم في القطاعات الفرعية لتموين الحفلات وتعهد المناسبات والتظاهرات وفضاءات الترفيه و الألعاب المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، والمستوفين للشروط المشار إليها في المرسومين رقم 2.21.227 و 2.21.228، أنه تقرر تمديد أجل الاستفادة من التعويض الجزافي”.

وأوضح، في بلاغ له، أنه تقرر التأجيل اعتبارا من فاتح يناير 2021 إلى متم شهر يونيو 2021 بالنسبة لأجرائهم و المتدربين لديهم قصد التكوين من أجل الإدماج المتوقفين مؤقتا عن العمل بسبب الجائحة، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 بمن فيهم من كان خلال الشهر المذكور في حالة مرض أو ولادة أو حادث شغل.

وبشكل استثنائي، من فاتح شتنبر 2020 إلى متم دجنبر 2020 بالنسبة لأجرائهم و المتدربين لديهم قصد التكوين من أجل الإدماج الذين كانوا في حالة مرض أو ولادة أو حادثة شغل خلال شهر فبراير 2020، و لم يستفيدوا سالفا من التعويض بموجب المرسوم رقم 2.20.877.

وبالتالي، يضيف الصندوق، على المشغلين الراغبين في استفادة العاملين لديهم السالف ذكرهم من التعويض الجزافي، الممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد 19 المحدث بتعليمات ملكية سامية، أن يقوموا بالتصريح بهم عبر بوابة covid19.cnss.ma ابتداء من اليوم وإلى غاية 3 من شهر يونيو 2021 بالنسبة للفترة الممتدة من شهر شتنبر 2020 إلى شهر ماي 2021، و من 16 من شهر يونيو 2021 إلى 3 من شهر يوليوز 2021 بالنسبة لشهر يونيو 2021.

وذكر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه وضع رهن إشارة المشغلين شريطا مصورا ودليلا توضيحيا يمكن تصفحهما عبر موقعه الرسمي www.cnss.ma، وكذا عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ولمزيد من المعلومات، يمكن ربط الاتصال بمركز “ألو الضمان” على الأرقام التالية׃ 0802033333 /0802007200.

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