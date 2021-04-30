بوزنيقة.. توقيف تونسي مطلوب دوليا بتهمة الاتجار في المخدرات

هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة بوزنيقة، أمس الخميس 29 أبريل الجاري، من توقيف مواطن تونسي يبلغ من العمر 45 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض الصادر في حقه من طرف السلطات القضائية الإيطالية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات.

وحسب مصدر أمني، فقد تم توقيف المواطن التونسي المذكور خلال عملية أمنية بمدينة بوزنيقة، بعدما أوضحت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء بناءً على طلب من السلطات القضائية الإيطالية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكات إجرامة تنشط في الاتجار في المخدرات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الإيطالية بهذا التوقيف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم.

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