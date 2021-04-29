بدرهري يعود للنزال
الصورة من الارشيف

بدر هاري يعلن عودته إلى حلبات القتال

2021-04-29 / 7:59 مساءً
0
هبة بريس ـ رياضة

أعلن البطل العالمي بدر هاري عودته إلى حلبات القتال من جديد، بعد تعافيه من الإصابة.

ويواجه بدر هاري نظيره البولندي أركاديوس جوسيك يوم 17 يوليوز القادم في إحدى حلبات روتردام الهولندية.

وقال بدر هاري تعليقا على عودته :”قبل وضع الكلمات في معركتي الأخيرة، كنت بحاجة إلى التبرع بدمي وعرقي ودموعي في صالة الألعاب الرياضية”.

وتابع :”الرياضي الذي يريد الفوز يجب أن يعرف أيضًا كيف يخسر أحيانًا. هذه رياضة. هذا ما يجعل النصر حلوًا. كان على معظم الأساطير أن يواجهوا خسائر. يمكنني رفض ذلك لكنني لم أرفض أبدًا الرد خلال مسيرتي الطويلة”.

وأضاف :”قبلت أخطائي وبحثت عن الحلول. لقد رفضت الحكم الصادر عن هؤلاء الذين سارعوا بدفني لأني أعرف من أنا. لا مجال للشك. لقد تفاعلت مع إعداد صعب ومختلف. الأمر كله يتعلق بالحالة الذهنية … سأعود إلى العرش وهذه المعركة هي الخطوة الأولى”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرجاء الرياضي يفوز على نكانا الزامبي ويحقق العلامة الكاملة في كأس “كاف”

الرجاء الرياضي يفوز على نكانا الزامبي ويحقق العلامة الكاملة…

2021-04-28 / 11:34 مساءً
Photo of رغم ترخيص الجامعة له.. الطاوسي متردد في قبول عرض المغرب الفاسي

رغم ترخيص الجامعة له.. الطاوسي متردد في قبول عرض…

2021-04-28 / 10:42 مساءً
Photo of مرابط : ليس سهلا أن تلعب وأنت صائم

مرابط : ليس سهلا أن تلعب وأنت صائم

2021-04-28 / 9:33 مساءً
Photo of رسميا .. المغرب الفاسي يعلن فك ارتباطه بغاموندي وطارق شهاب

رسميا .. المغرب الفاسي يعلن فك ارتباطه بغاموندي وطارق…

2021-04-28 / 3:12 مساءً
Photo of بولحروز يدافع عن زياش ويؤكد أحقيته بالرسمية داخل تشكيلة تشيلسي

بولحروز يدافع عن زياش ويؤكد أحقيته بالرسمية داخل تشكيلة…

2021-04-27 / 10:44 مساءً
Photo of قرعة كأس العرب تضع المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الثالثة

قرعة كأس العرب تضع المنتخب الوطني المغربي في المجموعة…

2021-04-27 / 7:57 مساءً
Photo of الاتحاد العربي يحدد موعد نهائي كأس محمد السادس بالرباط

الاتحاد العربي يحدد موعد نهائي كأس محمد السادس بالرباط

2021-04-27 / 1:28 مساءً
Photo of وفاة ملاكم أردني بعد تعرضه لضربة قاضية في مقابلة سابقة ببطولة العالم

وفاة ملاكم أردني بعد تعرضه لضربة قاضية في مقابلة…

2021-04-27 / 11:56 صباحًا
Photo of الدوري السوبر: تشيفيرين يفرض عقوبات بحق “جميع الأندية المنشقة”

الدوري السوبر: تشيفيرين يفرض عقوبات بحق “جميع الأندية المنشقة”

2021-04-25 / 6:26 مساءً
Photo of بالفيديو ..حكيمي يصنع فوز الإنتر أمام هيلاس فيرونا في الدوي الإيطالي

بالفيديو ..حكيمي يصنع فوز الإنتر أمام هيلاس فيرونا في…

2021-04-25 / 3:46 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق