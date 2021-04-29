بدر هاري يعلن عودته إلى حلبات القتال

هبة بريس ـ رياضة

أعلن البطل العالمي بدر هاري عودته إلى حلبات القتال من جديد، بعد تعافيه من الإصابة.

ويواجه بدر هاري نظيره البولندي أركاديوس جوسيك يوم 17 يوليوز القادم في إحدى حلبات روتردام الهولندية.

وقال بدر هاري تعليقا على عودته :”قبل وضع الكلمات في معركتي الأخيرة، كنت بحاجة إلى التبرع بدمي وعرقي ودموعي في صالة الألعاب الرياضية”.

وتابع :”الرياضي الذي يريد الفوز يجب أن يعرف أيضًا كيف يخسر أحيانًا. هذه رياضة. هذا ما يجعل النصر حلوًا. كان على معظم الأساطير أن يواجهوا خسائر. يمكنني رفض ذلك لكنني لم أرفض أبدًا الرد خلال مسيرتي الطويلة”.

وأضاف :”قبلت أخطائي وبحثت عن الحلول. لقد رفضت الحكم الصادر عن هؤلاء الذين سارعوا بدفني لأني أعرف من أنا. لا مجال للشك. لقد تفاعلت مع إعداد صعب ومختلف. الأمر كله يتعلق بالحالة الذهنية … سأعود إلى العرش وهذه المعركة هي الخطوة الأولى”.

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