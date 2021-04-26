ب24 مليون درهم.. مجلس جهة الشمال يقتني الوعاء العقاري لإحداث مدينة المهن والكفاءات

هبة بريس- مكتب طنجة

تم، اليوم الاثنين 26 أبريل، بمقر مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، التوقيع على عقد اقتناء الوعاء العقاري المخصص لإحداث مشروع مدينة المهن والكفاءات، بغلاف مالي بقيمة 24 مليون درهم.

وينص العقد الذي تم توقيعه من طرف رئيسة مجلس الجهة، السيدة فاطمة الحساني، على اقتناء هذا العقار المكون من قطعتين أرضيتين بمساحة إجمالية تبلغ 12 هكتار، من مديرية الأملاك المخزنية بمنطقة بوخالف بمدينة طنجة.

ويندرج توقيع هذا العقد، في إطار تنزيل التزامات مجلس الجهة، بالمساهمة في إحداث مشروع مدينة المهن والكفاءات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، من خلال تخصيص استثمار اجمالي بقيمة 100 مليون درهم، يشمل كلفة اقتناء العقار وتمويل أشغال المشروع.

ويأتي إحداث مدينة المهن والكفاءات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في إطار برنامج مدن المهن والكفاءات الذي يشكل العمود الفقري لخارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني، بهدف تلبية حاجيات سوق الشغل في الجهة من مهنيين فائقي التكوين في عدد من التخصصات سواء منها التقليدية أو التخصصات الجديدة للاليكترونيك واللوجيستيك والاعلام والاتصال، وفقا لخارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني التي تم عرضها على أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أبريل 2019.

وستوفر مدينة المهن والكفاءات عروضا تكوينية متنوعة وشاملة من خلال مجموعة واسعة من الشعب التكوينية تصل إلى 87 شعبة، 73 في المئة منها شعب تكوينية من الجيل الجديد، كما سيغطي العرض التكويني مستويات التأهيل والتقني والتقني المتخصص، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من التكوينات التأهيلية قصيرة المدة.

وستشتمل المدينة التي ستنظم على شكل أقطاب قطاعية، على قطب الصناعة، مع سلسلة صغيرة للإنتاج، وقطب التسيير والتجارة، مع مقاولة افتراضية للمحاكاة، والقطب الرقمي والأوفشورينغ، مع مصنع رقمي، وقطب السياحة والفندقة، مع فندق بيداغوجي، وقطب الفلاحة والصناعات الزراعية، مع مزرعة بيداغوجية.

كما ستضم المدينة قطب الصيد البحري، وقطب الصحة مع مركز للمحاكاة، إلى جانب توفير فضاءات موجهة لتعلم اللغات، وتقوية الكفاءات الذاتية وتطوير المهارات المقاولاتية، ودورا للمتدربين بطاقة استيعابية تصل إلى 450 سرير.

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