البرازيل توافق على الإنتاج المحلي للقاح “سبوتنيك V”

هبة بريس- وكالات

أكدت السلطات البرازيلية أن اللقاح الروسي “سبوتنيك V” المضاد لفيروس كورونا المستجد، آمن، ووافقت على إنتاجه محليا، بينما وصل عدد الدول التي سجلت هذا اللقاح في وقت سابق إلى 61 دولة.

وجاء في بيان وزارة العلوم البرازيلية أن “اللجنة الفنية الوطنية للأمن التابعة لوزارة العلوم والتقنيات والابتكارات البرازيلية، وافقت على الإنتاج التجاري للقاح المسمى “غام-كوفيد-فاك”، في إشارة إلى لقاح “سبوتنيك V” الروسي.

وسجلت وزارة الصحة الروسية، يوم 11 أغسطس/ آب، أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد، الذي طوره مركز “غامالي” الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

ووصل عدد الدول التي سجلت اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا “سبوتنيك V” إلى 61 دولة يعيش فيها نحو 3 مليارات شخص من سكان العالم، حيث أظهر اللقاح فعالية بنسبة تجاوزت 97 في المئة.

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