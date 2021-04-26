البرازيل توافق على الإنتاج المحلي للقاح “سبوتنيك V”

2021-04-26 / 10:23 مساءً
0
هبة بريس- وكالات

أكدت السلطات البرازيلية أن اللقاح الروسي “سبوتنيك V” المضاد لفيروس كورونا المستجد، آمن، ووافقت على إنتاجه محليا، بينما وصل عدد الدول التي سجلت هذا اللقاح في وقت سابق إلى 61 دولة.

وجاء في بيان وزارة العلوم البرازيلية أن “اللجنة الفنية الوطنية للأمن التابعة لوزارة العلوم والتقنيات والابتكارات البرازيلية، وافقت على الإنتاج التجاري للقاح المسمى “غام-كوفيد-فاك”، في إشارة إلى لقاح “سبوتنيك V” الروسي.

وسجلت وزارة الصحة الروسية، يوم 11 أغسطس/ آب، أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد، الذي طوره مركز “غامالي” الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.
ووصل عدد الدول التي سجلت اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا “سبوتنيك V” إلى 61 دولة يعيش فيها نحو 3 مليارات شخص من سكان العالم، حيث أظهر اللقاح فعالية بنسبة تجاوزت 97 في المئة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of علاقة رضائية.. محكمة تبرئ مغربي من تهمة اغتصاب باسبانيا

علاقة رضائية.. محكمة تبرئ مغربي من تهمة اغتصاب باسبانيا

2021-04-26 / 10:47 مساءً
Photo of موريتانيا.. توقيف 41 مهاجرا سريا

موريتانيا.. توقيف 41 مهاجرا سريا

2021-04-26 / 9:32 مساءً
Photo of منظمة الصحة العالمية تطلق استراتيجية تلقيح واسعة ضد الأمراض التي يمكن تجنبها

منظمة الصحة العالمية تطلق استراتيجية تلقيح واسعة ضد الأمراض…

2021-04-26 / 9:13 مساءً
Photo of أردوغان يعلن إغلاقا تاما في تركيا لمواجهة كورونا

أردوغان يعلن إغلاقا تاما في تركيا لمواجهة كورونا

2021-04-26 / 7:50 مساءً
Photo of رئيس جمهورية القبائل : جنرالات الجزائر ربطوا تفجيرات وهمية باستجداء التدخل الأجنبي !

رئيس جمهورية القبائل : جنرالات الجزائر ربطوا تفجيرات وهمية…

2021-04-26 / 7:44 مساءً
Photo of ردا على قرار بايدن.. حزب تركي يدعو للاعتراف بالقرم جزءا من روسيا

ردا على قرار بايدن.. حزب تركي يدعو للاعتراف بالقرم…

2021-04-26 / 6:51 مساءً
Photo of الصحة العالمية: الوضع في الهند “أكثر من مؤلم”

الصحة العالمية: الوضع في الهند “أكثر من مؤلم”

2021-04-26 / 6:26 مساءً
Photo of الجزائر.. توقيف محامي عن العمل لدعمه حراك الشارع

الجزائر.. توقيف محامي عن العمل لدعمه حراك الشارع

2021-04-26 / 5:26 مساءً
Photo of إيطاليا تقرر إعادة فتح المتاجر و المطاعم وتخفيف تدابير كورونا

إيطاليا تقرر إعادة فتح المتاجر و المطاعم وتخفيف تدابير…

2021-04-26 / 5:20 مساءً
Photo of إسبانيا .. وزيرة السياحة تتلقى سكينا ملطخا بالدم عبر البريد

إسبانيا .. وزيرة السياحة تتلقى سكينا ملطخا بالدم عبر…

2021-04-26 / 4:20 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق