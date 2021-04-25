أقوى اقتصاد بإفريقيا
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أقوى اقتصاد بإفريقيا .. المغرب يزيح الجزائر من الرتبة الرابعة

2021-04-25 / 4:12 مساءً
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هبة بريس ـ اقتصاد

قال البنك الدولي أنه يتوقع ان يصبح المغرب رابع قوة اقتصادية بإفريقيا بعد كل من نيجيريا ومصر وجنوب أفريقيا.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن المغرب سيحتل المرتبة الرابعة أفريقيا من حيث حجم الناتج الإجمالي الخام بحلول سنة 2026.

وبحسب تقرير للبنك الدولي فإن الناتج الإجمالي الخام للمغرب بحلول سنة 2026 سيبلغ 162 مليار دولار، ليزيح بذلك الجزائر من المركز الرابع إفريقيا إلى المركز الخامس بناتج إجمالي خام يصل إلى 153 مليار درهم.

وستحتل نيجريا بحلول سنة 2026 المركز الأول بناتج إجمالي يبلغ 964 مليار دولار، تليها مصر بناتج إجمالي يصل إلى 603 ملايير دولار، و جنوب افريقيا التي ستحتل المركز الثالث بناتج إجمالي قدره 407 ملايير دولار.

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