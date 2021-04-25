أكادير : إطلاق سراح ” النادل” المتهم بمحاولة اغتصاب ” سائحة” بعد تنازلها

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها، أن النيابة العامة بأكادير، قد أطلقت سراح ” النادل” الذي سبق أن إتهمته سائحة ” أجنبية” بمحاولة إغتصابها بمنتجع سياحي شمال أكادير قبل ثلاث أيام من الاسبوع الجاري .

وأضافت مصادرنا، أن السائحة وهي من جنسية ” فرنسية” البالغة من العمر 60 سنة، قد قدمت ” تنازل” للنيابة العامة بعدم متابعة ” النادل” ومطالبة بإطلاق سراحه .

وكان ” النادل” المتحدر من مدينة الخميسات فور إعتقاله من طرف مصالح درك تغازوت، قد فاجأ المحقيقين، بكونه هو من تعرض لتحرشات السائحة، وكان رفضه لاغراءاتها قد أسقطه في التهمة بعد أن تقدمت لمصالح الدرك بشكاية انها كانت بصدد تعرضها للاعتقال.

وعلى ما يبدو أن السائحة التي تعرفت على ” النادل ” قد تراجعت عن متابعته، بعد إحساسها بتوريطه في قضية قد يدان بسببها ، رغم تأكيده للمحقيقين انه بريء من نسب اليه من ” السائحة ” فقدمت ” تنازلا” للسلطات وبموجه عانق النادل الحرية من جديد .

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