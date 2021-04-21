مانهاتن تلغي الملاحقات القضائية بحق العاملين في "الدعارة"
الصورة تعبيرية

مانهاتن تلغي الملاحقات القضائية بحق العاملين في “الدعارة”

2021-04-21 / 8:14 مساءً
0
هبة بريس ـ وكالات

أعلن المدعي العام لمنطقة مانهاتن الأمريكية، ساي فانس جونيور، إلغاء الملاحقة القضائية بحق الأفراد الذي يعملون في “الدعارة والتدليك غير المرخص”.

ووفقا لبيان صادر عن مكتبه فإن هذه السياسة الجديدة ستزيل العواقب الجانبية المرتبطة بقضية الدعارة أو الإدانة و “تمكين سكان نيويورك من التفاعل مع جهات إنفاذ القانون دون خوف من الاعتقال أو الترحيل”.

وقال المدعي العام: “على مدى العقد الماضي، تعلمنا من أولئك الذين لديهم خبرة معيشية ومن تجربتنا الخاصة على أرض الواقع إن المقاضاة الجنائية للبغاء لا تجعلنا أكثر أمانا وفي كثير من الأحيان، تحقق النتيجة المعاكسة من خلال زيادة تهميش سكان نيويورك المستضعفين”.

وأضاف: “بإلغاء أوامر التوقيف ورفض القضايا ومحو الإدانات بهذه التهم، فإننا نكمل نقلة نوعية في نهجنا”.

وذكرت صحيفة”نيويورك تايمز” أن مكتب المدعي العام سيواصل مقاضاة الجرائم الأخرى المرتبطة بالبغاء، بما في ذلك الاتجار بالجنس.

وفي يناير الماضي، أعلن المدعي العام لمنطقة بروكلين إريك غونزاليس، أنه يعتزم إلغاء أكثر من 1000 أمر قضائي يتعلق بالبغاء والتسكع.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حرية التعبير: الجزائر في المركز 146 عالميا

حرية التعبير: الجزائر في المركز 146 عالميا

2021-04-21 / 8:30 مساءً
Photo of الجزائر.. إدانة مُبلّغ عن الفساد بسنة حبسا نافذا

الجزائر.. إدانة مُبلّغ عن الفساد بسنة حبسا نافذا

2021-04-21 / 8:03 مساءً
Photo of ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بتونس

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بتونس

2021-04-21 / 5:30 مساءً
Photo of صحيفة “ذا غارديان”: استقصاء داخلي يضع “أمنيستي” أمام تناقضاتها

صحيفة “ذا غارديان”: استقصاء داخلي يضع “أمنيستي” أمام تناقضاتها

2021-04-21 / 4:47 مساءً
Photo of الجزائر.. إيقاف العديد من المتظاهرين خلال مسيرات الطلبة

الجزائر.. إيقاف العديد من المتظاهرين خلال مسيرات الطلبة

2021-04-21 / 3:33 مساءً
Photo of ميلان وأتليتيكو مدريد وإنتر ميلان ينسحبون من دوري السوبر

ميلان وأتليتيكو مدريد وإنتر ميلان ينسحبون من دوري السوبر

2021-04-21 / 1:08 مساءً
Photo of بريطانيا.. إخلاء محطة قطارات “جسر لندن” بسبب جسم مشبوه

بريطانيا.. إخلاء محطة قطارات “جسر لندن” بسبب جسم مشبوه

2021-04-21 / 12:37 مساءً
Photo of رسميا.. الأسد يتقدم بطلب الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة

رسميا.. الأسد يتقدم بطلب الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة

2021-04-21 / 12:11 مساءً
Photo of أردوغان: نضالنا ضد الإرهاب في الميدان وضد المستعمرين على الساحة الدولية

أردوغان: نضالنا ضد الإرهاب في الميدان وضد المستعمرين على…

2021-04-21 / 10:59 صباحًا
Photo of مقتل شخص بنيران شرطي في ولاية أوهايو

مقتل شخص بنيران شرطي في ولاية أوهايو

2021-04-20 / 11:29 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق