مانهاتن تلغي الملاحقات القضائية بحق العاملين في “الدعارة”

هبة بريس ـ وكالات

أعلن المدعي العام لمنطقة مانهاتن الأمريكية، ساي فانس جونيور، إلغاء الملاحقة القضائية بحق الأفراد الذي يعملون في “الدعارة والتدليك غير المرخص”.

ووفقا لبيان صادر عن مكتبه فإن هذه السياسة الجديدة ستزيل العواقب الجانبية المرتبطة بقضية الدعارة أو الإدانة و “تمكين سكان نيويورك من التفاعل مع جهات إنفاذ القانون دون خوف من الاعتقال أو الترحيل”.

وقال المدعي العام: “على مدى العقد الماضي، تعلمنا من أولئك الذين لديهم خبرة معيشية ومن تجربتنا الخاصة على أرض الواقع إن المقاضاة الجنائية للبغاء لا تجعلنا أكثر أمانا وفي كثير من الأحيان، تحقق النتيجة المعاكسة من خلال زيادة تهميش سكان نيويورك المستضعفين”.

وأضاف: “بإلغاء أوامر التوقيف ورفض القضايا ومحو الإدانات بهذه التهم، فإننا نكمل نقلة نوعية في نهجنا”.

وذكرت صحيفة”نيويورك تايمز” أن مكتب المدعي العام سيواصل مقاضاة الجرائم الأخرى المرتبطة بالبغاء، بما في ذلك الاتجار بالجنس.

وفي يناير الماضي، أعلن المدعي العام لمنطقة بروكلين إريك غونزاليس، أنه يعتزم إلغاء أكثر من 1000 أمر قضائي يتعلق بالبغاء والتسكع.

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