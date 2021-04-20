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طقس الثلاثاء .. أجواء مستقرة بمعظم ربوع المملكة

2021-04-20 / 9:40 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن تنتشر سحب منخفضة مصحوبة بكثل ضبابية، خلال الصباح والليل، بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى.

وسيظل الطقس بباقي ربوع المملكة مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالسواحل الوسطى، وجنوبية ضعيفة إلى معتدلة، جنوبية إلى غربية بالجنوب الشرقي، وشمالية إلى غربية في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 1 و6 درجات بمرتفعات الأطلس والريف وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 6 و11 درجة بالسايس والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 11 و16 درجة بالسهول والسفوح الجنوبية-الشرقية والأقاليم الجنوبية وقرب السواحلن وما بين 16 و21 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 17 و22 درجة بالسايس والواجهة المتوسطية وهضاب والماس والسواحل الأطلسية، وما بين 22 و27 درجة بالمنطقة الشرقية والسهول الشمالية وهضاب الفوسفاط والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 27 و32 درجة بالسهول الوسطى وسوس والجنوب-الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والعرائش، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.

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