الحدود المغربية الجزائرية

نشطاء يُطلقون “نداء المستقبل” لفتح الحدود بين المغرب والجزائر

2021-04-18 / 8:46 مساءً
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هبة بريس- الرباط

أطلق نشطاء من المغرب والجزائر مبادرة “نداء المستقبل” لإعادة فتح الحدود بين البلدين ، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الدبلوماسية بين الرباط والجزائر توترا بسبب مواقف الجارة الشرقية المعادية للوحدة الترابية للمملكة.

وبحسب مصادر متطابقة فان 100 شخصية سياسية وحقوقية وإعلامية وفنية ومدنية من المغرب والجزائر وقعوا على نداء أطلقوا عليه “نداء المستقبل” يطالبون فيه بفتح الحدود وقنوات الحوار بين البلدين الجارين ، مؤكدين أن “مبادرتهم جاءت بسبب حالة الجمود التي تخيم على العلاقات بين البلدين ومن منطلق الايمان بضرورة ترميم العلاقات بين الجزائر والمغرب واعادتها الى مسارها الصحيح وبعثها من منطلق انساني واجتماعي”.

وكانت الحدود المغربية الجزائرية قد أغلقت سنة 1994 بعد حادث تفجيرات “اسني” في مراكش، ردا على قيام المغرب بفرض تأشيرة الدخول على الجزائريين.

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