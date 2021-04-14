لطيفة رأفت تتلقى الجرعة الاولى من لقاح كورونا

نجلاء مزيان : هبة بريس

أعلنت الفنانة المغربية لطيفة رأفت عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات، خبر تلقيها للجرعة الاولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

و نشرت رأفت صور لها توثق لحظة تطعيمها بلقاح كورونا مرفوقة بالتعليق التالي:”الحمد الله اليوم أخدت الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، طبعا الكل يعرف المرحلة الصعبة التي وصلت اليها بعد اصابتي بالوباء، الذي تسبب لي في الاصابة بداء السكري ولي أتمنى أن أتخلص منه بعدما أتخلص ايضا من كل المضاعفات التي تخلفها كورونا”.

و أضافت:”لهذا من فضلكم ردوا البال لنفسكم من هاد الوباء اللعين شفاكم الله وعفاكم منه و مادام الحمد الله البلد موفرا التلقيح اتمنى من الجميع لي وصل دوره أنه ياقح ما يترددتش “.

و اختتمت قائلة :”أنا ولأني أعاني من مرض مزمن آخر وهو أمراض الكلي، تحدد لي اليوم الأول من رمضان موعد اللقاح بالمركز الطبي بالرباط، شكرا لكل الطاقم لانه فعلا تنظيم جد محكم بمهنية عالية”.

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