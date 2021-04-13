بورصة الدار البيضاء تغلق على وقع انخفاض طفيف

هبة بريس ـ اقتصاد

أغلقت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على وقع انخفاض طفيف، متأثرة بالأداء السلبي لقطاعي “الحراجة والورق” و”الصناعة الصيدلية” على الخصوص.

ففي حصة اليوم، سجل مازي، وهو مؤشر يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بـنسبة 0,09 في المائة، مسجلا 11.607,26 نقطة، فيما تراجع مؤشر “مروكو ستوك أنديس”،(MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0,21 في المائة، ليصل إلى 946,30 نقطة.

أما مؤشر ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، فقد خسر 0,08 في المائة ليصل 9.432.90 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، فقد سجل مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ارتفاعا بنسبة 0,05 في المائة، محققا 10.624,22 نقطة، في حين انخفض “إف تي إس إس إي موروكو آل- ليكيد” بـ 0,05 في المائة، مسجلا 9.925,91 نقطة.

أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 0,09 في المائة، ليستقر عند 886,92 نقطة.

وعلى مستوى المؤشرات القطاعية، فقد أنهت ثماني قطاعات جلسة اليوم في منطقة إيجابية، مقابل عشر قطاعات في الأحمر، بينما بقي 6 قطاعات دون تغيير.

وبسبب الانخفاض الحاد في أسهم ميد بايبر، تصدر قطاع “الحراجة والورق” (ناقص 3,66 في المائة) قائمة الخاسرين بينما حد، من جهته، قطاع “الصناعة الصيدلية” خسائره في 1,83 في المائة.

وضمن أقوى الارتفاعات لهذا اليوم، قطاع النقل ( 3,06 في المائة)، و”الترفيه والفندقة” (2,9 في المائة)، و”مناجم” (2,39 في المائة).

وبلغ الحجم الإجمالي للمعاملات 44,19 مليون درهم، سجلت بالأساس في السوق المركزي، فيما استقرت رأسملة البورصة في 601,69 مليار درهم.

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