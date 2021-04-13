سلطات انزكان تعلن عن إجراءات إحترازية مشددة خلال شهر رمضان

هبة بريس

قررت اللجنة الإقليمية لليقظة بعمالة إنزكان-آيت ملول، اتخاذ مجموعة من الإجراءات الموازية للقرار الحكومي القاضي بحظر التنقل الليلي طيلة شهر رمضان الكريم لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة بعد ظهور السلالة المتحورة بالمغرب.

وأوضح بلاغ اللجنة، أن الإجراءات تهم إغلاق عند أذان المغرب جميع الأسواق والمحلات التجارية بكل أشكالها من بيع المواد الغذائية والتجهيزات وغيرها، مقاهي، مطاعم، وكل الأماكن المستقبلة للعموم، باستثناء أسواق الجملة الخاصة ببيع الخضر والفواكه والأسماك، وإغلاق جميع المساجد عند صلاة المغرب ومنع فتح أي مكان أو قاعة لإقامة الصلاة أو صلاة التراويح.

كما تقرر تفعيل إجراء منع التنقل ليلا طيلة شهر رمضان من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة صباحا باستثناء الحالات الخاصة التي يجب أن تتوفر على رخصة التنقل الاستثنائية التي تسلمها السلطات المحلية للأسباب المحددة استثناء لغاية العمل أو الظروف الصحية الطارئة.

وشدد البلاغ على ضرورة والزامية التوفر على رخص التنقل الاستثنائية من طرف المسافرين قبل الولوج إلى المحطة الطرقية لإنزكان، والمنع الكلي لكل التجمعات العمومية والزيارات العائلية من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا طيلة شهر رمضان.

وأضاف المصدر أنه سيتم الاستمرار في منع ولوج الجمهور إلى الملاعب الرياضية بما في ذلك ملاعب القرب واحترام التوقيت المحدد لها، مع تشديد المراقبة الأمنية على مستوى النقاط التي تحددها السلطات المحلية بتنسيق مع المصالح الأمنية والمصالح الجماعية لضمان حركة السير والجولان، ومراقبة مدى احترام المواطنين للإجراءات الاحترازية والتوفر على الرخص المطلوبة.

كما سيتم اعتماد الحجر الصحي التام للأشخاص المصابين بمرض كورونا المتحور وتحديد الأشخاص المخالطين لهم بالسرعة اللازمة واتخاد الإجراءات الضرورية من طرف المصالح الطبية بتنسيق مع السلطات المحلية.

وأرجعت السلطات هذه الإجراءات المشددة إلى المعطيات الوبائية الجديدة والتي تم الوقوف عليها من خلال العرض الذي تقدم به أمام أعضاء اللجنة الإقليمية لوزارة الصحة، والذين أشاروا من خلاله إلى تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري، إضافة إلى ظهور ثلاث حالات من حاملي الفيروس المتحور.

ودعت اللجنة الإقليمية لليقظة جميع المواطنات والمواطنين إلى الانضباط والاحترام التام لجميع التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة سواء على الصعيد الوطني وكذا على صعيد تراب العمالة من خلال ارتداء الكمامات واستعمال وسائل الوقاية واحترام مسافة التباعد وتفادي التجمعات والالتزام بكل التدابير التي تتخذها السلطات العمومية من إدارة ترابية ومصالح أمنية وخارجية، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، والاستمرار في الالتزام بها في كل الأماكن بروح وطنية عالية لمواجهة المخاطر المتجددة لوباء كوفيد-19.

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