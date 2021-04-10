طرفاية: إحباط محاولة للهجرة السرية وحجز قارب مطاطي

أشعبان لحبيب - هبة بريس

تمكنت عناصر المركز القضائي، للدرك الملكي التابعة لسرية طرفاية، بتنسيق مباشر مع القوات المساعدة، المكلفة بحراسة سواحل الإقليم، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 10 ابريل الجاري، من إحباط محاولة للهجرة السرية، مع شل حركة مجموعة من الأفارقة بدعم من القوات العمومية، كانوا على ضفة الشاطئ جنوب طرفاية، على الطريق الساحلية بين أمكريو وجماعة فم الواد، يحاولون ركوب قارب مطاطي، خاص بالهجرة السرية، بعد أن قرروا الهجرة نحو جزر الكناري بطريقة غير شرعية.

و في سياق متصل، وبعد إستعمال طائرة الدرون تم إلقاء القبض على مجموعة ثانية، من المرشحين للهجرة السرية حددتها مصادرنا في 13 شخصا، من طرف الدرك الترابي لجماعة طرفاية، على الطريق الوطنية رقم واحد وسط كثبان رملية في إطار حملة تمشيطية بدأت منذ صباح اليوم.

إحباط هذه العملية، التي جاءت في إطار استراتيجية التي تنهجها مختلف الأجهزة الأمنية، بطرفاية والرامية للتصدي الاستباقي لعمليات الهجرة السرية، وإحباطها مع تفكيك الشبكات المتخصصة في تنظيمها.

وحسب المصدر داته، تم نقل الأشخاص الموقوفين إلى سرية الدرك الملكي بطرفاية، بتنسيق مع السلطات المحلية وعناصر القوات المساعدة من أجل إخضاعهم للبحث التمهيدي، طبقا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0