مطالب بتشديد المراقبة في رمضان وحماية صحة المغاربة
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” جودة الخبز “.. مطالب بحماية صحة المغاربة برمضان

منذ 52 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط

طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة وزارتي الفلاحة والصحة بالمراقبة الصارمة لخبز المغاربة وجودته، والتأكد من خلوه من مكونات خطيرة على صحة المستهلك، وذلك على بعد أيام من شهر رمضان.

ونبهت الشبكة إلى ضرورة المراقبة، في ظل انتشار ظاهرة إنتاج الخبز والحلويات كـ”الشباكية” في المنازل وأماكن غير مرخصة وغير صحية، وبيعها للمواطن في الأسوق والأزقة أو عبر المحلات التجارية، دون مراقبة مكونتها وجودتها.

ودعت الشبكة إلى تشديد المراقبة وإجراء تحقيق شامل للشركات والمطاحن والمخابز والقيام بالاغلاق النهائي في حالة ثبت التلاعب بصحة المستهلك.

وأشارت الشبكة الصحية إلى أن الخبز والحلويات المتنوعة، تعتبر من المواد الأكثر استهلاكا في موائد المغاربة في شهر رمضان، لكنها تظل بعيدة عن المراقبة الشاملة في مختلف مراحل سلسلة الإنتاج والتصنيع.

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