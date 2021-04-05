الموت يفجع نجاة الوافي

نجلاء مزيان - هبة بريس

شاركت الفنانة المغربية نجاة الوافي متابعيها خبر وفاة خالها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

و نشرت الوافي صورة العزاء معلقة عليها:”لا شيء أصعب من فقدان عزيز علينا و لا يوجد كلمات تعبر عما في داخلنا و لا يسعنا سوى أن نرضى بقضاء الله وقدره فالموت علينا حق و لا مفر منه، اللهم اكتبه عندك من الصالحين و الصديقين و الشهداء و الاخيار و الأبرار” .

و في سياق منفصل فإن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء قضت مؤخرا في الملف الجنحي عدد 9161/2104/2019 والمتابع فيه كل من المخرج سعيد خلاف و الممثلة نجاة الوافي بجنحة الخيانة الزوجية بالبراءة من المنسوب اليهما وعدم الاختصاص في المطالب المدنية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0