نجاة الوافي

الموت يفجع نجاة الوافي

منذ 25 ثانية
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نجلاء مزيان - هبة بريس

شاركت الفنانة المغربية نجاة الوافي متابعيها خبر وفاة خالها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

و نشرت الوافي صورة العزاء معلقة عليها:”لا شيء أصعب من فقدان عزيز علينا و لا يوجد كلمات تعبر عما في داخلنا و لا يسعنا سوى أن نرضى بقضاء الله وقدره فالموت علينا حق و لا مفر منه، اللهم اكتبه عندك من الصالحين و الصديقين و الشهداء و الاخيار و الأبرار” .

و في سياق منفصل فإن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء قضت مؤخرا في الملف الجنحي عدد 9161/2104/2019 والمتابع فيه كل من المخرج سعيد خلاف و الممثلة نجاة الوافي بجنحة الخيانة الزوجية بالبراءة من المنسوب اليهما وعدم الاختصاص في المطالب المدنية.

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