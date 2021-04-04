افريقيا .. 5,4 مليار درهم حجم الاستثمارات المغربية خلال 2019

هبة بريس ـ الرباط

افادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة، بأن الاستثمارات المغربية في القارة الإفريقية انتقلت من 907 مليون درهم عام 2007 إلى 5.4 مليار درهم عام 2019

وأوضحت المديرية، في تقرير حول ملامح الاقتصادات الإفريقية، أن هذه الاستثمارات تتكون، بشكل أساسي، من استثمارات مباشرة في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وتمثل هذه الاستثمارات 47 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المغربية

وأضاف المصدر ذاته، أن الاستثمار الأجنبي المباشر المغربي في المنطقة يشهد تقلبات من عام إلى آخر، لكن حصته لا تزال مرتفعة في الإجمالي، حيث تمثل ما يصل إلى 92,2 في المائة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة في عام 2010.

وذكرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بأن المغرب يوجد في إفريقيا جنوب الصحراء، الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، في أكثر من 14 دولة، بما في ذلك كوت ديفوار (13 في المائة)، تشاد (12 في المائة)، السنغال (9 في المائة)، مدغشقر (7 في المائة)، الكاميرون (4 في المائة) وموريشيوس (3 في المائة).

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