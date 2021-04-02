مكتب الصرف يُعلن ارتفاع صادرات السيارات

هبة بريس ـ الرباط

كشف مكتب الصرف أن قيمة صادرات السيارات بلغت 15,74 مليار درهم برسم الشهرين الأولين من سنة 2021، بزيادة بنسبة 4,1 في المائة مقارنة مع متم فبراير من سنة 2020.

وأوضح المكتب في نشرته الخاصة بمؤشرات المبادلات الخارجية لشهر فبراير 2021، أن هذا التطور يعود بشكل أساسي إلى زيادة مبيعات قطاع “البناء” بنسبة 8,6 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الارتفاع تباطأ بسبب انخفاض مبيعات “الأسلاك” و “المركبات والمقاعد الداخلية” ب3,7 في المائة و2,2 في المائة على التوالي، مشيرا إلى أن حصة هذا القطاع من إجمالي الصادرات ارتفع بنسبة نقطتين ( 31,7 في المائة ).

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