صورة تعبيرية - الشرطة الفرنسية

اعتقال رجل حاول التسلل إلى مقر الرئاسة الفرنسية حاملا زجاجة حارقة

منذ 3 ساعات
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هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام فرنسة، نقلا عن مصادر قضائية، بأن رجلا يحمل زجاجة حارقة حاول التسلل إلى قصر الإليزيه في باريس، الذي يمثل مقرا لرئاسة فرنسا.

ووفقا لصحيفة “لو فيغارو”، تم رصد الرجل أمس الخميس وهو يحاول تسلق السياج حول القصر برفقة شريكين كانا يصوران العملية.
وأضافت أن “الشرطة ألقت القبض على الأشخاص الـ3 ووضعتهم قيد الحبس للاشتباه في “محاولة تنفيذ أعمال عنف باستخدام أسلحة”.

وأوضحت أن “جهة التحقيق تعمل على تحديد ما إذا كان الرجل ألقى الزجاجة عمدا أو أنه أسقطها قبل توقيفه”.

ولم يتم حتى الآن توضيح دوافع المشتبه بهم لكن الصحيفة أشارت إلى أن المعطيات الأولية تفيد بأن تحليل السائل من الزجاجة أظهر عدم خطورته.

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