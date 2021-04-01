بوريطة يتباحث مع نظيرته البلجيكية
بوريطة يتباحث مع نظيرته البلجيكية

بوريطة يتباحث مع نظيره السلوفيني

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ الرباط

جرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الخميس، مباحثات هاتفية مع وزير شؤون خارجية سلوفينيا، أنزي لوغار.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الوزيرين أشادا، خلال هذه المباحثات، بالعلاقات الثنائية المتميزة ودينامية تطويرها، من خلال تعزيز الحوار والتشاور السياسي، وكذا النهوض بالتعاون الاقتصادي.

وأضاف المصدر ذاته، أن الطرفين اتفقا على العمل سويا باتجاه مناطق أخرى، وتثمين مؤهلات كل من المغرب كبوابة لإفريقيا، وسلوفينيا كبوابة لأوروبا الشرقية.

وأشار البلاغ إلى أن لوغار، وبعد أن ذكر، بهذه المناسبة، بالمكانة المركزية لمسألة الجوار الجنوبي من منظور رئاسة سلوفينيا للاتحاد الأوروبي، سلط الضوء على دور المغرب، الشريك الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي وقطب استقرار بحوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، مضيفا أن الوزيرين سجلا تقارب وجهات نظرهما حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد لوغار، في هذا الصدد، بجهود المغرب ومساهمته في حل الأزمة الليبية.

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