خبير إسباني يدعو لـ”فتح ممر بشكل عاجل” لعودة المختطفين في مخيمات تندوف لديارهم

منذ ساعة واحدة
0

دعا الخبير السياسي الإسباني، بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، اليوم السبت، إلى فتح ممر إنساني بشكل عاجل من أجل السماح لكل الصحراويين المختطفين في مخيمات تندوف (جنوب الجزائر) بالعودة إلى ديارهم حتى يتمكنوا من العيش في سلام وازدهار على غرار باقي المغاربة.

وقال ألتاميرانو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش لقائه مع منتخبين عن جهة الداخلة – وادي الذهب، “سنطلب من جميع المنظمات الدولية فتح ممر إنساني بشكل عاجل من أجل السماح لكل الصحراويين المختطفين في المخيمات (تندوف) على الأراضي الجزائرية من العودة إلى ديارهم حتى يتمكنوا من العيش في سلام وازدهار على غرار باقي المغاربة”.

وأكد ألتاميرانو، وهو الناطق الرسمي باسم المجموعة الدولية لإعادة توحيد الصحراويين من أجل السلام، أن المجموعة تشدد على ضرورة انخراط المجتمع المدني الأوروبي والدولي بشكل مباشر لحل النزاع حول الصحراء والاعتراف بسيادة المغرب عليها باعتبارها جزءا لا يتجزأ منه.

وأبرز أنه حان الوقت لحل النزاع حول الصحراء “المفتعل من أجل خدمة مصالح الجزائر”، بشكل نهائي، معربا عن يقينه بأن هذا الحل “بات قريبا”.

وأشار إلى أن المجموعة الدولية لإعادة توحيد الصحراويين من أجل السلام، التي تضم شخصيات من الأندلس ومن بلدان مختلفة، تأسست بمالقة من أجل تحقيق هذه الغاية.

وكان بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، المعروف بمواقفه المدافعة عن مغربية الصحراء، قد تلقى تهديدات بالقتل عبر شبكات التواصل الاجتماعي أطلقها عنصران من +البوليساريو+.

وقدم السيد ألتاميرانو إثر هذه “الممارسات ذات الطبيعة العدوانية والإجرامية”، شكاية عبر محاميه إلى قاضي التحقيق بمحكمة مالقة.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of منتخبو الداخلة يستقبلون الخبير السياسي الإسباني “بيدرو إغناسيو ألتاميرانو”

منتخبو الداخلة يستقبلون الخبير السياسي الإسباني “بيدرو إغناسيو ألتاميرانو”

منذ 4 ساعات
Photo of “مغربي مندس وسط الحراك ! ” .. إدعاء يكشف عقدة متأصلة لدى حكام الجزائر

“مغربي مندس وسط الحراك ! ” .. إدعاء يكشف…

منذ 5 ساعات
Photo of قبيل رمضان.. “العثماني يلمح الى تمديد الإجراءات المشددة ضد كورونا”

قبيل رمضان.. “العثماني يلمح الى تمديد الإجراءات المشددة ضد…

منذ 11 ساعة
Photo of المغرب والمملكة المتحدة يؤكدان عزمهما على تعزيز تعاونهما في مجال الإحصاء

المغرب والمملكة المتحدة يؤكدان عزمهما على تعزيز تعاونهما في…

منذ يوم واحد
Photo of الملك يعزي رئيس دولة الإمارات ونائبه وولي عهد أبو ظبي

الملك يعزي رئيس دولة الإمارات ونائبه وولي عهد أبو…

منذ يومين
Photo of الرئيس النيجيري يشكر الملك بعد توقيع اتفاقية إنشاء قاعدة صناعية

الرئيس النيجيري يشكر الملك بعد توقيع اتفاقية إنشاء قاعدة…

منذ يومين
Photo of الرئيس النيجيري يعلن توقيع صفقة مع المغرب لتطوير المواد الكيميائية

الرئيس النيجيري يعلن توقيع صفقة مع المغرب لتطوير المواد…

منذ يومين
Photo of المملكة المغربية تجدد علاقاتها مع أسرتها الخليجية

المملكة المغربية تجدد علاقاتها مع أسرتها الخليجية

منذ يومين
Photo of المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية يدعو لدورة استثنائية

المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية يدعو لدورة استثنائية

منذ يومين
Photo of يوسف العمراني يقدم أوراق اعتماده إلى ملك إسواتيني

يوسف العمراني يقدم أوراق اعتماده إلى ملك إسواتيني

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق