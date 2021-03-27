فرنسا تتوقع تسلم “شحنات كبيرة” من لقاحات كورونا الأسبوع القادم

قالت وزيرة الصناعة الفرنسية، آنييس بانييه روناشير، اليوم السبت، إن بلادها تتوقع تسلم “شحنات كبيرة الأسبوع المقبل” تتجاوز ثلاثة ملايين جرعة لقاح ضد فيروس كورونا.

وأضافت روناشير ، في تصريح لإذاعة “أوروبا 1″، “نتوقع تسلم شحنات كبيرة الأسبوع المقبل، ستصل لما يقرب من 3 ملايين جرعة إلى فرنسا أكدتها مختبرات مختلفة”، معتبرة أن ذلك “يسمح لنا بتحقيق هدف تطعيم 30 مليون فرنسي بحلول نهاية شهر يونيو”.

وأوضحت الوزيرة أن الشحنات تتراوح “ما بين 2,5 مليون و3 ملايين جرعة، مع زيادة تدريجية إلى نحو 4 ملايين جرعة نهاية أبريل أو بداية ماي”.

وأشارت آنييس بانييه روناشير إلى أن الجزء الأكبر من الشحنات يحتوي على لقاح “فايز-بايونتيك” الذي ستصل منه “نحو مليوني جرعة اعتبارا من أسبوع 5 أبريل”. كما تشمل الشحنات المنتظرة، أيضا، لقاحي “موديرنا” و”جونسون آند جونسون”.

وفي ما يتعلق بلقاح “أسترازينيكا”، أشارت الوزيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي “أمن الجرعات عبر حظر (تصدير) الجرعات من إيطاليا”.

وأكدت أنه “لدينا في المجموع 29 مليون جرعة (…) من بينها 16 مليونا موجهة للسوق الأوروبية”، وأوضحت أن “النقاش جار” حول مصير بقية الجرعات.

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