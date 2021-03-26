سلطات الرباط تعلن منع مسيرة “الممرضين المجازين”

هبة بريس - الرباط

أفاد بلاغ لولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، أنه يروج بمواقع التواصل الاجتماعي اعتزام ” التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين ” تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم السبت 27 مارس 2021 .

واعتبارا للوضعية الوبائية التي تعيشها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي فيروس كوفيد-19، وضمنها تمديد حالة الطوارئ الصحية لغاية 10 أبريل 2021 ، يضيف بلاغ الولاية، فتعلن السلطات المحلية منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.

هذا ويشار الى أن تنسيقية المجازين أعلنت عن تنظيم مسيرة احتجاجية يوم السبت على الساعة العاشرة صباحا من أمام البرلمان في اتجاه مقر وزارة الصحة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0