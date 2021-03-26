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سلطات الرباط تعلن منع مسيرة “الممرضين المجازين”

منذ 4 ساعات
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هبة بريس - الرباط

أفاد بلاغ لولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، أنه يروج بمواقع التواصل الاجتماعي اعتزام ” التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين ” تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم السبت 27 مارس 2021 .

واعتبارا للوضعية الوبائية التي تعيشها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي فيروس كوفيد-19، وضمنها تمديد حالة الطوارئ الصحية لغاية 10 أبريل 2021 ، يضيف بلاغ الولاية، فتعلن السلطات المحلية منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.

هذا ويشار الى أن تنسيقية المجازين أعلنت عن تنظيم مسيرة احتجاجية يوم السبت على الساعة العاشرة صباحا من أمام البرلمان في اتجاه مقر وزارة الصحة.

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تعليق واحد

  1. أي إحتجاج من طرف أي جماعة مؤطرة أو غير مؤطرة لم تستلم تصريح مصادق عليه من طرف المصالح المختصة فهو مرفوض و لا يمكن الإعتبار به. لأنه لا يحترم القانون و خارج عن إطار المؤسسات و دولة الحق و القانون. كيف يمكن الإصغاء و إعطاء الحق و الواجب مهضوم من طرف هذه الجماعات التي تغرد خارج إطار دستور.

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