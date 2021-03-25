الجزائر.. 5 شبان يقدمون على محاولة انتحار حرقا

هبة بريس – وكالات

أقدم 5 شبان تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 عاما بالجزائر على محاولة الانتحار حرقا بعد صعودهم سطح عمارة من 5 طوابق بحي البرادعي ببلدية الشلف والشروع بحرق ملابسهم والتهديد برمي أنفسهم.

وحدثت الواقعة في وقت “تدخلت فيه مصالح الحماية المدنية من أجل محاولة إقناع هؤلاء الشباب للعدول عن خيار الانتحار، رفقة مصالح الأمن وجمع من المواطنين”.

و نزل الشباب المعنيون بعد محاولات الأمن، وسط أنباء عن سوء أوضاعهم الاجتماعية التي دفعتهم للانتحار.

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