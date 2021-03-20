منى السابر وابنتها حلا الترك

مريم حسين تتفاعل مع نداء منى الصابر و تتكلف بجميع المستحقات

منذ 3 ساعات
0

هبة بريس: القسم الفني

عقب النداء التي وجهته والدة الفنانة البحرينية حلا الترك “منى الصابر” عبر بث مباشر قامت به بحسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات، و الذي كشفت من خلاله الحكم الصادر في حقها على خلفية قضيتها مع ابنتها حلا، مريم حسين تدخل على الخط و تتكلف بتسديد جميع مستحقاتها.

و تفاعل العديد من المشاهير مع نداء منى الصابر من بينهم الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي و الفنانة المغربية مريم حسين التي طلبت من متابعيها رقم منى الصابر للتواصل معها من أجل تسديد المبلغ لتفادي دخولها السجن .

و انتقدت مريم حسين و والدتها التصرف الذي قامت به حلا الترك، كاشفة عن أنها منحت والدتها شيكا على بياض، مضيفة ان كل ممتلكاتها هي تحت تصرف والدتها.

و يشار أن منى الصابر حكم عليها بالسجن النافذ سنة ، كما انها سبق ان صرحت في الفيديو المباشر الذي بثته عبر حسابها على الانستغرام انه يلزمها دفع مبلغ 200 ألف دينار بحريني لفائدة ابنتها حلا الترك.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الكوميدي فتاح جوادب يخرج بفيديو صادم و يطلب المساعدة من فرنسا

الكوميدي فتاح جوادب يخرج بفيديو صادم و يطلب المساعدة…

منذ 5 ساعات
Photo of بشرى إيجورك تفتح النار على بطلي مسلسل البرتقالة المرة

بشرى إيجورك تفتح النار على بطلي مسلسل البرتقالة المرة

منذ يوم واحد
Photo of عكرود تتضامن مع الأساتذة المعنفين

عكرود تتضامن مع الأساتذة المعنفين

منذ يوم واحد
Photo of إعلامي لبناني شهير يهاجم دنيا باطمة و شقيقتها

إعلامي لبناني شهير يهاجم دنيا باطمة و شقيقتها

منذ يومين
Photo of عمرو دياب يكشف عن إصابته بفيروس كورونا

عمرو دياب يكشف عن إصابته بفيروس كورونا

منذ يومين
Photo of صفاء و هناء يطرحان أول أغنية من ألبومهما الجديد بعنوان “إلتزام”

صفاء و هناء يطرحان أول أغنية من ألبومهما الجديد…

منذ 3 أيام
Photo of منال الصديقي توجه رسالة قاسية للمتنمرين

منال الصديقي توجه رسالة قاسية للمتنمرين

منذ 3 أيام
Photo of وفاة نجمة ستار أكاديمي ريم غزالي بعد معاناتها مع مرض “السرطان”

وفاة نجمة ستار أكاديمي ريم غزالي بعد معاناتها مع…

منذ 3 أيام
Photo of الحر يحقق رقما جديدا

الحر يحقق رقما جديدا

منذ 4 أيام
Photo of الكوميدي طاليس للحكومة: “الله ياخذ فيكم الحق”

الكوميدي طاليس للحكومة: “الله ياخذ فيكم الحق”

منذ 4 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق