مريم حسين تتفاعل مع نداء منى الصابر و تتكلف بجميع المستحقات

هبة بريس: القسم الفني

عقب النداء التي وجهته والدة الفنانة البحرينية حلا الترك “منى الصابر” عبر بث مباشر قامت به بحسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات، و الذي كشفت من خلاله الحكم الصادر في حقها على خلفية قضيتها مع ابنتها حلا، مريم حسين تدخل على الخط و تتكلف بتسديد جميع مستحقاتها.

و تفاعل العديد من المشاهير مع نداء منى الصابر من بينهم الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي و الفنانة المغربية مريم حسين التي طلبت من متابعيها رقم منى الصابر للتواصل معها من أجل تسديد المبلغ لتفادي دخولها السجن .

و انتقدت مريم حسين و والدتها التصرف الذي قامت به حلا الترك، كاشفة عن أنها منحت والدتها شيكا على بياض، مضيفة ان كل ممتلكاتها هي تحت تصرف والدتها.

و يشار أن منى الصابر حكم عليها بالسجن النافذ سنة ، كما انها سبق ان صرحت في الفيديو المباشر الذي بثته عبر حسابها على الانستغرام انه يلزمها دفع مبلغ 200 ألف دينار بحريني لفائدة ابنتها حلا الترك.

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