صزرة تعبيرية

بالأرقام : إحداث ما يناهز 84 ألف شركة بالمغرب سنة 2020

منذ ساعتين
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هبة بريس

كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن عدد الشركات التي تم إحداثها في المغرب خلال السنة الماضية بلغ ما مجموعه 83 ألف و806 شركة.

وأوضح المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن هذه الشركات تتوزع بين الأشخاص المعنويين (54.691) والأشخاص الذاتيين (29.115).

وأشار المصدر نفسه إلى أنه بالنسبة لشركات الأشخاص المعنويين ، التي بلغ مجموعها 697.400 سنة 2020 ، يظهر التقسيم القطاعي هيمنة التجارة بنسبة 32.51 في المائة، يليها قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (24.37 في المائة) وخدمات مختلفة (17.07 في المائة).

وفي ما يتعلق بشركات الأشخاص الذاتيين، والتي بلغ عددها مليون و179 ألف و576 خلال السنة الماضية، 57.31 في المائة منها تهم قطاع التجارة ، و10.43 في المائة الصناعات و7.55 في المائة خدمات مختلفة.

وعلى المستوى الجهوي، تحتضن جهة الدار البيضاء- سطات 276 ألف و175 شركة للأشخاص المعنويين ، قبل جهة الرباط – سلا – القنيطرة (101 ألف و668 ) وطنجة – تطوان – الحسيمة (75 ألف و246).

وفيما يتعلق بالأشخاص الذاتيين، تأتي هذه الجهات الثلاث أيضا في المراتب الأولى ، على التوالي ب279 ألف و901 ، و146 ألف و699 ، و141 ألف و907.

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