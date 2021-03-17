النيابة العامة تدعو الى متابعة مروجي الأخبار الزائفة حول فيروس كورونا
محمد عبد النباوي

تعليمات صارمة من النيابة العامة لمتابعة مروجي الأخبار الزائفة حول كورونا

منذ 3 ساعات
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هبة بريس- الرباط

أعلن الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، أن تعليمات صارمة قد أعطيت للنيابات العامة لدى محاكم المملكة، من أجل متابعة كل من يروج أخبارا زائفة ذات علاقة بموضوع فيروس كورونا، والتي من شأنها إثارة الفزع بين الناس، أو المساس بالنظام العام.

وأوضح بلاغ الوكيل العام، أن النيابة العامة سبق أن حركت الدعوى العمومية في حق بعض الأشخاص المشتبه في مسؤوليتهم عن ترويج أخبار زائفة في موضوع فيروس كورونا.

وأضاف البلاغ أن النيابة العامة تباشر أبحاثا في الموضوع بواسطة الشرطة القضائية.

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تعليق واحد

  1. وهل تدخل الوعود الكاذبة للوزراء و البرلمانيين و من يخون القسم من القضاة هل هم مشمولون بالاخبار الكاذبة،او فقط تحتقرون المواطن البسيط الذي منعتم عليه الحرية والتطبيب و السكن و الحياة الكريمة، والان بهذا القانون تريدون حماية الفساد بما انكم القاضي و المحامي والنيابة و كل شيء

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