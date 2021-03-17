نقابة حزب رئيس الحكومة تدين قمع مسيرة أساتذة التعليم.
الصورة من الارشيف

نقابة حزب رئيس الحكومة تدين قمع مسيرة أساتذة التعليم.

منذ 52 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط

دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، لإضراب وطني بقطاع التربية الوطنية يومي 5 و 6 أبريل المقبل، مع وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلال اليوم الثاني من الاضراب الوطني.

وعبرت ذات الجهة عن رفضها بشكل مطلق” القبضة الأمنية ونهج أسلوب الترهيب” و “القمع الممنهج للأشكال النضالية للشغيلة التعليمية المتضررة

واستغرب البيان النقابي “إقبار الحديث عن النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي من المفروض أن يكون جامعا لكل الفئات التي تشتغل بالقطاع، ومحفزا ومنصفا وموحدا لأطرها”.

ودعت النقابة، وفق بيانها الوطني، الوزارة لـ”فتح حوار مسؤول ومنتج وحاسم في الملف المطلبي للشغيلة التعليمية ويستجيب لمطالبها المشروعة، وكل فئاتها المتضررة، وسط المقاربة الانفرادية الجديدة التي تنهجها الوزارة في تدبير القطاع، والتي كرست من خلالها الارتجالية في التدبير، مما ساهم في تنامي الاحتقان بقطاع التربية الوطنية”، بحسب تعبير لغة البيان النقابي نفسه.

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