الديفا سميرة سعيد في الترند المغربي ب “متاهة”
نجلاء مزيان: هبة بريس
طرحت الديفا سميرة سعيد، أغنيتها الجديدة “متاهة” المصورة على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، و هي ثانى أغنية من ألبومها الجديد.
و يشار أن اغنية “متاهة” احتلت الرتبة 13 في الترند المغربي، و هي من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، و توزيع هانى ربيع، فيما كان الإخراج تحت من نصيب المخرج نضال هانى.
و الجدير بالذكر أن الديفا سميرة سعيد قدمت العديد من الألوان الغنائية والأفكار الجديدة، وهى دائما ما تكون حريصة على تقديم أشكال مختلفة تخرج عن المألوف.
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تعليق واحد
المطربة سميرة بنسعيد غادرت المغرب قلبآ و جسدآ و أعطت بظهرها و لم تصبح منذ سنين قيمة مظافة بحيث ليس هناك إنجازات أو مشاريع في الثقافة أو الفن تفيد بها بلدها. الله يحفظ لنا نعيمة سميح و لطيفة رأفت و السلام.