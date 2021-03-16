الديفا سميرة سعيد في الترند المغربي ب “متاهة”

نجلاء مزيان: هبة بريس

طرحت الديفا سميرة سعيد، أغنيتها الجديدة “متاهة” المصورة على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، و هي ثانى أغنية من ألبومها الجديد.

و يشار أن اغنية “متاهة” احتلت الرتبة 13 في الترند المغربي، و هي من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، و توزيع هانى ربيع، فيما كان الإخراج تحت من نصيب المخرج نضال هانى.

و الجدير بالذكر أن الديفا سميرة سعيد قدمت العديد من الألوان الغنائية والأفكار الجديدة، وهى دائما ما تكون حريصة على تقديم أشكال مختلفة تخرج عن المألوف.

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