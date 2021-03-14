دول أوروبية تدعو لقمة مستعجلة حول التفاوت في الحصول على لقاح كورونا

ع اللطيف بركة : هبة بريس

دعت 5 دول في الاتحاد الأوروبي لقمة ” مستعجلة ” للتداول والنقاش حول التفاوت في توزيع لقاحات كورونا .

ومن ضمن الدول التي دعت للقاء ” النمسا وجمهورية تشيكيا وسلوفينيا وبلغاريا ولاتفيا ” من أجل مناقشة «التفاوتات الكبيرة» في توزيع اللقاحات .

وقال المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الجمعة إنّ بعض دول التكتل قد تكون وقعت «عقوداً سريّة» مع شركات اللقاحات لتلقي جرعات أكثر مما يحق لها بموجب الاتفاقيات على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن الأمر متروك للدول الأعضاء «لطلب أقل أو أكثر من لقاح معين»، فيما قال مسؤول آخر في التكتل يوم أمس السبت إن «التنسيق لمكافحة الوباء» سيكون النقطة الأولى للمناقشات خلال القمة القادمة، المقرر عقدها في نهاية مارس.

والجمعة، أرسل كورتز ونظراؤه الأربعة خطاباً إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، قالوا فيه إن «تسليم جرعات اللقاح من قبل شركات الأدوية إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يتم تنفيذه على قدم المساواة».

وألقى الاتحاد الأوروبي باللوم في طرحه البطيء للقاحات على مشاكل الإمداد والتسليم، ولا يزال متخلفاً عن الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا من حيث النسبة المئوية للسكان الذين تلقوا بالفعل جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات

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