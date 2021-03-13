الأوقاف تُعلن الاثنين أول أيام شعبان 1442

هبة بريس- الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم السبت، أن يوم الاثنين 15 مارس 2021، هو فاتح شهر شعبان 1442 هـ.

وأوردت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر شعبان لعام 1442 هـ، بعد مغرب يوم السبت 29 رجب 1442 هـ موافق 13 مارس 2021م. واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال. فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.

وأضاف البلاغ أن شهر رجب يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر شعبان هو يوم الإثنين 15 مارس 2021 م، حيث يكون العد التنازلي لحلول شهر رمضان المبارك، قد بدأ.

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