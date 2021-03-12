شيخي :”لا يمكن الحزب توقيف جميع القوانين بحجة أنه يقود الحكومة“(+ فيديو)

هبة بريس – مروان المغربي

قال رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، نبيل شيخي، بأن موقف الأمانة العامة لحزبه من مشروع تقنين القنب الهندي ”الكيف“ الذي صادق عليه المجلس الحكومي بحر هذا الأسبوع، واضح وبشكل صريح، ويؤكد أن موقف الحزب من مشروع القانون المذكور يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتشاور.

واسترسل نبيل شيخي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها رفقة زميله في الحزب ورئيس الفريق النيابي للبيجيدي، مصطفى الإبراهيمي، بأنه لا يمكن للحزب توقيف جميع مشاريع القوانين التي تعرض على مجلس الحكومة بحجة أن يقود الحكومة، معلقاً بالقول :”واش غير حيث حزب سياسي يقود الحكومة يمكن له يوقف دائماً النصوص التي تعرض على مجلس الحكومة…واحد المرة كيكون الموقف ديالك وكتاخذ موقف وكتوقف شي حويجات ولكن ماشي لي بالك غادي توقفوا ….“.

وأضاف نبيل شيخي خلال معرض أجوبته على أسئلة الصحافيين، بأن آلية اتخاذ القرار داخل الحكومة لديها قواعدها الخاصة، وأن حزب العدالة التنمية كانت له مواقف قوية بخصوص بعض مشاريع القوانين التي وقفها ضدها، مورداً على سبيل المثال قانون ”تكميم الأفواه“، مؤكداً أنه لا يمكن للحزب دائماً الوقوف في وجه جميع القوانين ومعارضتها، حيث صرح قائلاً :” آلية اتخاذ القرار داخل الحكومة عندها قواعد ديالها … تتذكرون جميعا قانون تكميم الأفواه الحزب وقف موقف قوي جدا ووقف هذاك القانون وكاين قوانين أخرى وقفها ولكن ماشي ديما غادي يوقف القوانين..“.

وخلص شيخي أن ما يهم الآن حزب العدالة والتنمية، هو أن الموضوع يحتاج إلى المزيد من الدراسة والتشاور والتأني وموقف الحزب النهائي حول الموضوع، سيصدر لاحقاً، حيث قال :” لي كيهمنا الآن نحن كحزب سياسي أن الموضوع يحتاج إلى المزيد من الدراسة والتشاور و التأني وموقف الحزب النهائي سيصدر لاحقا وموقفنا كفريقي لحزب والعدالة والتنمية بمجلسي النواب والمستشارين ملي غا يجينا هاد مشروع القانون غادي نحدوا فيه موقفنا بالتنسيق مع هيئات الحزب“.

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