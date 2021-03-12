أسماء لمنور

أسماء المنور تحتل الترند المغربي ب “يديرها الحب”

منذ ساعتين
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نجلاء مزيان: هبة بريس

طرحت النجمة المغربية أسماء لمنور، أمس الخميس جديدها الغنائي المصور على طريقة الفيديو كليب تحت عنوان ” يديرها الحب “.

أغنية “يديرها الحب” من كلمات محمد المغربي، ألحان مهدي موزاين، فيما تكلف بإخراج الكليب الخاص بها المخرج محمد علي العويني.

و استطاعت أغنية “يديرها الحب” أن تحقق مليون مشاهدة في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة كما أنها احتلت الرتبة الاولى في الترند المغربي.

ويشار أن المنور سبق أن أعلنت عبر حسابها بموقع انستقرام عن اختيارها دور المصممة في كليب أغنية “يديرها الحب”بسبب حبها و عشقها للتراث المغربي.

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