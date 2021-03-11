سعد الدين العثماني

الحكومة توافق على اتفاق إطار للتعاون في ميداني الطاقة والمعادن بين المغرب والتشاد

منذ 3 ساعات
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هبة بريس

اطلع مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على اتفاق إطار للتعاون في ميداني الطاقة والمعادن بين حكومة المملكة المغربية وحكومة التشاد، موقع بالرباط في 26 أكتوبر 2020، وصادق على مشروع قانون 12.21 يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار المذكور.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس، أن الهدف الرئيسي لهذا الاتفاق، الذي قدمه الوزير المنتدب نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يتمثل في المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكلا البلدين بشكل عام، وفي تنمية قطاعي الطاقة والمعادن على وجه الخصوص.

وأضاف أن الطرفين يتعاونان، بموجب هذا الاتفاق، في مجالات قطاع الطاقة كالكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والهيدروكربورات وكذا في قطاع المعادن، حيث يتم تبادل المعلومات والمعارف المكتسبة والخبرة والتجارب والمهارات وكذا تطوير العلاقات بين الفاعلين في كلا البلدين في هذه المجالات وتبادل الزيارات الميدانية وتنظيم تداريب ودورات تكوينية لفائدة المستخدمين العاملين في هذه المجالات.

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