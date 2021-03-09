فض وقفة احتجاجية للدكاترة المعطلين أمام البرلمان
فض وقفة احتجاجية للدكاترة المعطلين

سلطات الرباط تتدخل وتفض وقفة احتجاجية للدكاترة المعطلين أمام البرلمان

منذ 3 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

تدخلت القوات العمومية ،مساء يومه الثلاثاء، لتفريق وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، دعا إليها الإتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب.

وتأتي الوقفة الإحتجاجية، حسب بلاغ للإتحاد، تنديدا “بإقبار الجامعة المغربية العمومية من خلال تمرير مشروع النظام الأساسي وقانون الإطار الضبابي وغير الواضح الأهداف، الذي تسعى الوزارة الوصية إلى تمريره” معتبرا أن “المسؤولية الأخلاقية والتاريخية أمام الأجيال القادمة تفرض على الاتحاد القيام بخطوات نضالية جريئة لاسقاطه لما سيترتب عليه من تبعات خطيرة على الجامعة المغربية وعلى مستقبل الوطن”.

وكان الاتحاد قد شدد من خلال بيانه، “عزمه خوض خطوات نضالية ميدانية وأخرى موازية غير مسبوقة لجعل الوزارة والمسؤولين يلتفتون إلى ملفه المطلبي العادل، وإلى تقويم المشاريع التي تقبل عليها الوزارة وفق ما يخدم الوطن والأجيال”.

 

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تعليق واحد

  1. أتسأل لماذا كل من يحصل على الإجازة او الدكتورة يريد الاعتصام فقط للوظيفة العمومية ولايريد ان يعمل في وظائف خاصة أو بدأ مشروع كمقاولة مع بعض الطلبة او الاصدقاء؟ اتذكر أن صديق لي من تاونات ودرس بجامعة فاس وأخذ الإجازة وبعد ذلك درس الفندقة وذهب للدراسة بالخارج وسهل الله عليه وقال لأخيه الذي يكرس وقته الاعتصام ولايريد حلول اخرى بقي عالة على عائلته واخوه الطموح هو يسكن بامريكا وفقه الله تعالى ووفق الله كل يبحث عن العمل الحلال ولايكون عالة على عائلته أو المجتمع.العمر قصير وتمر الايام بسرعة.

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