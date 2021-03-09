تشبتا بالهوية والتراث المغربي …أسماء المنور تختار دور المصممة في جديدها الفني

نجلاء مزيان : هبة بريس

أعلنت النجمة المغربية أسماء المنور عن تفاصيل تتعلق بفيديو كليب أغنيتها الجديدة “يديرها الحب” ، و كشفت عبر تدوينة قامت بنشرها بموقع انستقرام أنها سوف تلعب دور المصممة المغربية التي تعشق تراث بلدها.

و كتبت المنور:”اختاريت انا و فريق عملي في كليب يديرها الحب، الذي سيصدر قريبا نلعب دور مصممة أزياء مغربية متمكنة و مواكبة لآخر صيحات الفاشن ومتشبثة بتراثها الغني وهويتها المغربية الضاربة في جذور التاريخ” .

و واصلت :”اختيارنا لشخصية المصممة في الكليب بمناسبة عيد المرأة، هو تكريم واعتراف لما تلعبه المرأة المغربية من دور ريادي للحفاظ على هويتها و مواكبتها للعصر، فالمصممة المغربية كما الحرفية والصانعة لها دور أساسي في تقديم القفطان، الجلابة، التكشيطة، السلهام والجبادور كأزياء عالمية مغرية لكل مشاهير ونساء العالم “.

و أضافت :”وأنا بدوري أشكر كل المصممات الرائعات اللاتي تعاملت معهن طيلة مشواري الفني، و بفضلهن أبدو بحلة جميلة تحقق رغبتي في الارتباط بهويتي و ترضي اضطلاعي بمواكبة العصر ككل نساء و بنات جيلي”.

و اختتمت تدوينتها قائلة :”كل عام والمرأة بألف خير كل عام والمصممة والحرفية المغربية بألف خير”.

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