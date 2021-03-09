تشبتا بالهوية والتراث المغربي …أسماء المنور تختار دور المصممة في جديدها الفني

منذ ساعتين
0

نجلاء مزيان : هبة بريس

أعلنت النجمة المغربية أسماء المنور عن تفاصيل تتعلق بفيديو كليب أغنيتها الجديدة “يديرها الحب” ، و كشفت عبر تدوينة قامت بنشرها بموقع انستقرام أنها سوف تلعب دور المصممة المغربية التي تعشق تراث بلدها.

و كتبت المنور:”اختاريت انا و فريق عملي في كليب يديرها الحب، الذي سيصدر قريبا نلعب دور مصممة أزياء مغربية متمكنة و مواكبة لآخر صيحات الفاشن ومتشبثة بتراثها الغني وهويتها المغربية الضاربة في جذور التاريخ” .

و واصلت :”اختيارنا لشخصية المصممة في الكليب بمناسبة عيد المرأة، هو تكريم واعتراف لما تلعبه المرأة المغربية من دور ريادي للحفاظ على هويتها و مواكبتها للعصر، فالمصممة المغربية كما الحرفية والصانعة لها دور أساسي في تقديم القفطان، الجلابة، التكشيطة، السلهام والجبادور كأزياء عالمية مغرية لكل مشاهير ونساء العالم “.

و أضافت :”وأنا بدوري أشكر كل المصممات الرائعات اللاتي تعاملت معهن طيلة مشواري الفني، و بفضلهن أبدو بحلة جميلة تحقق رغبتي في الارتباط بهويتي و ترضي اضطلاعي بمواكبة العصر ككل نساء و بنات جيلي”.

و اختتمت تدوينتها قائلة :”كل عام والمرأة بألف خير كل عام والمصممة والحرفية المغربية بألف خير”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of احتفالا بيومها العالمي …ابتسام العروسي تشارك جمهورها خبر حملها

احتفالا بيومها العالمي …ابتسام العروسي تشارك جمهورها خبر حملها

منذ 6 ساعات
Photo of اعترافا بتضحيات المرأة في جميع مراحل حياتها…الدوزي يطرح “صبارة “

اعترافا بتضحيات المرأة في جميع مراحل حياتها…الدوزي يطرح “صبارة…

منذ 20 ساعة
Photo of مراد البوريقي يطلق جديده الفني بعنوان ” آه من الحب

مراد البوريقي يطلق جديده الفني بعنوان ” آه من…

منذ 22 ساعة
Photo of بعد أقل من يوم على إطلاقه جديده الفني …يوتيوبر معروف يحتل الطوندونس المغربي

بعد أقل من يوم على إطلاقه جديده الفني …يوتيوبر…

منذ 3 أيام
Photo of بعد أقل من شهرين…فدوى طالب تخضع للعملية الثانية

بعد أقل من شهرين…فدوى طالب تخضع للعملية الثانية

منذ 3 أيام
Photo of حاتم عمور يحقق 7 ملايين مشاهدة في أقل من 72 ساعة

حاتم عمور يحقق 7 ملايين مشاهدة في أقل من…

منذ 3 أيام
Photo of المغربي يوسف شريبة يحصد لقب افضل بلوجر فاشن

المغربي يوسف شريبة يحصد لقب افضل بلوجر فاشن

منذ 5 أيام
Photo of الدوزي يستعد لإطلاق جديده الفني في هذا التاريخ

الدوزي يستعد لإطلاق جديده الفني في هذا التاريخ

منذ 5 أيام
Photo of المخرجة إيزة جنيني تحل ضيفة على الدورة 11 لماستر كلاس السينما وحقوق الإنسان

المخرجة إيزة جنيني تحل ضيفة على الدورة 11 لماستر…

منذ 6 أيام
Photo of بعد الفيضانات … زهير البهاوي :”الحمد لله الحمامة البيضاء لا زالت تحلق”

بعد الفيضانات … زهير البهاوي :”الحمد لله الحمامة البيضاء…

منذ 6 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق