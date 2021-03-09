تشبتا بالهوية والتراث المغربي …أسماء المنور تختار دور المصممة في جديدها الفني
نجلاء مزيان : هبة بريس
أعلنت النجمة المغربية أسماء المنور عن تفاصيل تتعلق بفيديو كليب أغنيتها الجديدة “يديرها الحب” ، و كشفت عبر تدوينة قامت بنشرها بموقع انستقرام أنها سوف تلعب دور المصممة المغربية التي تعشق تراث بلدها.
و كتبت المنور:”اختاريت انا و فريق عملي في كليب يديرها الحب، الذي سيصدر قريبا نلعب دور مصممة أزياء مغربية متمكنة و مواكبة لآخر صيحات الفاشن ومتشبثة بتراثها الغني وهويتها المغربية الضاربة في جذور التاريخ” .
و واصلت :”اختيارنا لشخصية المصممة في الكليب بمناسبة عيد المرأة، هو تكريم واعتراف لما تلعبه المرأة المغربية من دور ريادي للحفاظ على هويتها و مواكبتها للعصر، فالمصممة المغربية كما الحرفية والصانعة لها دور أساسي في تقديم القفطان، الجلابة، التكشيطة، السلهام والجبادور كأزياء عالمية مغرية لكل مشاهير ونساء العالم “.
و أضافت :”وأنا بدوري أشكر كل المصممات الرائعات اللاتي تعاملت معهن طيلة مشواري الفني، و بفضلهن أبدو بحلة جميلة تحقق رغبتي في الارتباط بهويتي و ترضي اضطلاعي بمواكبة العصر ككل نساء و بنات جيلي”.
و اختتمت تدوينتها قائلة :”كل عام والمرأة بألف خير كل عام والمصممة والحرفية المغربية بألف خير”.