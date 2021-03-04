وزير الخارجية الاردني ناصر بوريطة ونظيره الاردني
وزير الخارجية الاردني ناصر بوريطة ونظيره الاردني

بوريطة :”المغرب والأردن يعملان ميدانياً معاً لمساعدة الفلسطينين وإيجاد حل سلمي“

منذ 5 ساعات
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هبة بريس – العيون

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بأن موقف المملكة المغربية والمملكة الأردنية واضح في القضية الفلسطينية والذي يكمن في حل الدولتين لكي يعيش الفلسطينيين والإسرائليين جنباً إلى جنب في سلم وسلام.

وأضاف بوريطة خلال ندوة صحفية عقدها بالعيون رفقة نائب رئيس وزراء الأردن ووزير الخارجية، أيمن الصفدي، عقب الافتتاح الرسمي للقنصلية العامة للمملكة الأردنية الهاشمية بالعيون، أن المملكتين تنسق معاً حول هذا الموضوع باستمرار، وأن المغرب والأردن يعملان ميدانياً لمساعدة الفلسطينين، مؤكداً أن وكالة بيت مال للقدس كان لها دور كبير في دعم المقدسين خلال جائحة كورونا، والتخفيف من معاناتهم.

واسترسل ناصر بوريطة، أنه وبجانب العمل المداني هناك ايضا عمل مشترك لتحريك مشروع السلام بناء على مرجعيات واضحة، مشددا على أن والوقت حان للوصول لحل متوافق عليه على أسس ومرجعيان واضحة، كما أسلف الذكر.

وختم بوريطة جوابه علو سؤال صحفي، أن العمل العربي المتشرك سياعد في إيجاد حل للقضية الفلسطينية، موضحاً أن المغرب ساند الأردن في إعطاء نفس جديد في اطار الجامعة العربية للدفع بحا سلمي تحت رعاية هذه المؤسسة.

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