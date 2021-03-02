سعاد حسن تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

نجلاء مزيان : هبة بريس

شاركت الفنانة المغربية سعاد حسن، عبر حسابها الرسمي في موقع انستقرام، متابعيها خبر تلقيها الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

و نشرت الفنانة المغربية صورة لها توثق لحظات تطعيمها مرفوقة بالتعليق التالي :”تلقيت الجرعة الأولى من التطعيم ضد covid -19 بحمد الله وشكره كما أود أن أعبر عن امتناني لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي أعطى انطلاقته الأولى لعملية التطعيم”.

و واصلت :”و تحية للأطر الصحية على حسن المعاملة ورقي تقديم الخدمة ، و نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء بجاه نبيه عليه الصلاة و السلام”.

و يشار أن الفنانة سعاد حسن أضحت من الفنانات المثيرات للجدل بسبب تصريحاتها النارية في خرجاتها الإعلامية الأخيرة، و التي تتعلق بزملائها و زميلاتها في المجال الفني.

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