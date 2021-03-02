سعاد حسن تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
سعاد حسن تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

سعاد حسن تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

منذ ساعتين
0

نجلاء مزيان : هبة بريس

شاركت الفنانة المغربية سعاد حسن، عبر حسابها الرسمي في موقع انستقرام، متابعيها خبر تلقيها الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

و نشرت الفنانة المغربية صورة لها توثق لحظات تطعيمها مرفوقة بالتعليق التالي :”تلقيت الجرعة الأولى من التطعيم ضد covid -19 بحمد الله وشكره كما أود أن أعبر عن امتناني لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي أعطى انطلاقته الأولى لعملية التطعيم”.

و واصلت :”و تحية للأطر الصحية على حسن المعاملة ورقي تقديم الخدمة ، و نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء بجاه نبيه عليه الصلاة و السلام”.

و يشار أن الفنانة سعاد حسن أضحت من الفنانات المثيرات للجدل بسبب تصريحاتها النارية في خرجاتها الإعلامية الأخيرة، و التي تتعلق بزملائها و زميلاتها في المجال الفني.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بيع لوحة مراكش لتشرشل بثمانية ملايين يورو

بيع لوحة مراكش لتشرشل بثمانية ملايين يورو

منذ 7 ساعات
Photo of بعد إحيائه للفلكلور الهواري.. عكرود تتغزل بالمجرد

بعد إحيائه للفلكلور الهواري.. عكرود تتغزل بالمجرد

منذ 23 ساعة
Photo of في ذكرى ميلاده …المجرد لوالده البشير عبده :”أحبك حبا لا يوصف”

في ذكرى ميلاده …المجرد لوالده البشير عبده :”أحبك حبا…

منذ يوم واحد
Photo of وفاة الفنانة المصرية أحلام الجريتلي عن عمر يناهز 70 عاما

وفاة الفنانة المصرية أحلام الجريتلي عن عمر يناهز 70…

منذ يوم واحد
Photo of فيصل عزيزي يهاجم برنامج رشيد شو و يكشف سبب تغيبه

فيصل عزيزي يهاجم برنامج رشيد شو و يكشف سبب…

منذ يوم واحد
Photo of المجرد يحيي الفلكلور الهواري بأغنية “الغادي وحدو”

المجرد يحيي الفلكلور الهواري بأغنية “الغادي وحدو”

منذ يومين
Photo of مخرجة البرتقالة المرة تتهم العلالي بالإقصاء و المتاجرة بجهدها و كدها

مخرجة البرتقالة المرة تتهم العلالي بالإقصاء و المتاجرة بجهدها…

منذ يومين
Photo of هكذا اختار الوالي الاحتفال بعيد ميلاد شقيقه

هكذا اختار الوالي الاحتفال بعيد ميلاد شقيقه

منذ يومين
Photo of تصوير مسلسل كوميدي رمضاني من إخراج رشيد الوالي

تصوير مسلسل كوميدي رمضاني من إخراج رشيد الوالي

منذ يومين
Photo of نعيمة بوحمالة تتعرض لأزمة قلبية و ابنتها تكشف حالتها الصحية

نعيمة بوحمالة تتعرض لأزمة قلبية و ابنتها تكشف حالتها…

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق