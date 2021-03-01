نشرة خاصة: زخات رعدية من الاثنين إلى الأربعاء بعدد من أقاليم المملكة

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن زخات رعدية قوية ستهم، ابتداء من اليوم الاثنين وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل، عددا من عمالات وأقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن زخات رعدية قوية، (من 40 إلى 70 ملم) ستهم، اعتبارا من اليوم الإثنين على الساعة الحادية عشرة صباحا إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة الثانية عشرة زوالا، عمالات وأقاليم الحسيمة وشفشاون والفحص-أنجرة والمضيق-الفنيدق وتطوان.

وأضاف المصدر ذاته أن زخات رعدية قوية، (من 25 إلى 40 ملم) ستهم اعتبارا من اليوم الاثنين على الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية غد الثلاثاء على الساعة الرابعة صباحا، أقاليم وعمالات الحوز وأزيلال وبركان وبولمان وشيشاوة والدريوش وقلعة السراغنة وفاس وكرسيف وجرادة والقنيطرة والخميسات والعرائش ومراكش ومولاي يعقوب والناظور ووزان ووجدة-أنجاد والرحامنة وصفرو وسيدي قاسم وسيدي سليمان وطنجة-أصيلة وتاونات وتاوريرت وتازة.

كما ستهم زخات رعدية قوية، (من 30 إلى 40 ملم) اعتبارا من غد الثلاثاء على الساعة الثانية عشرة زوالا إلى غاية بعد غد الأربعاء على الساعة السابعة صباحا، أقاليم وعمالات الحسيمة وبركان والدريوش وكرسيف وجرادة والناظور ووجدة-أنجاد وتاوريرت وتازة.

وذكر المصدر ذاته أنه يرتقب نزول زخات رعدية محليا (من 15 إلى 25 ملم) من اليوم الإثنين على الساعة الرابعة بعد الزوال إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة الرابعة صباحا، بأقاليم بني ملال والحاجب وفكيك والفقيه بن صالح وإفران وخنيفرة وخريبكة ومكناس وميدلت والرباط-سلا وسطات وتمارة-الصخيرات.

وتابع المصدر أن هبات رياح نسبيا قوية (من 60 إلى 70 كلم/الساعة) مرتقبة، اليوم الاثنين، بأقاليم الحسيمة والفحص-أنجرة والمضيق-الفنيدق والناظور وطنجة-أصيلة وتطوان .

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الزخات الرعدية ستكون مصحوبة محليا بالبرد.

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