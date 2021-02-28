تصوير مسلسل كوميدي رمضاني من إخراج رشيد الوالي

هبة بريس: القسم الفني

بدأت شركة الإنتاج الصوتي والمرئي عليان للإنتاج، التي أسسها نبيل عيوش عام 1999، بتصوير مسلسلها الكوميدي الرمضاني الجديد لحساب القناة الثانية في 20 فبراير 2021.

– تعاون بين نبيل عيوش ورشيد الوالي :

يلتقي الرجلان اللذان يعود تاريخ تعاونهما إلى أول فيلم روائي طويل لنبيل عيوش “مكتوب” عام 1998، مع رشيد الوالي نجما به، والآن يتواجدان حول مشروع المسلسل القيسارية ، بناء على فكرة مبتكرة للمؤلفة غيثة القصار. من إنتاج نبيل عيوش وإخراج رشيد الوالي، هذا المسلسل الجديد هو قبل كل شيء ثمرة شغف وطموح مشترك: يعالج نوعا من الكوميدية ما يسمى ب كوميديا الموقف أو السيت كوم خلال إعادة إضفاء كلالأهمية الهزلية للمواقف .

و هي تعد أول تجربة في الإخراج من هذا النوع لرشيد الوالي، الذي كان حتى ذلك الحين مخرجا لسجل أكثر دراماتيكية، كانت الفكرة هي الترويج منذ بدايات الكتابة لعملية إبداعية تهدف إلى إبراز المواقف الكوميدية، حتى قبل التفكير في الحوارات.

إبداع طويل الأمد تشكل بخلية من المؤلفين المشهورين وعلى رأسهم رشيد الوالي: جواد لحلو، سامية أقريو، نورة الصقلي، أيوب إدري، أمين سماعي، و يحيى فندي.

و الجدير بالذكر أنه إلى جانب التمثيل، يقوم الإنتاج باختيار يتمحور حول الجدة، بمنح الفرص لممثلين ناجمين عن الدراما مثل نسرين الرادي، بطلة المسلسل، وبدعم من السعدية أزكون، ورشيد الوالي.و كذلك ينضم إلى هذا الثلاثي هيثم مفتاح وحمزة الفيلالي، اللذان يجلبان إلى المسلسل نضارته المعاصرة بفكاهة الكوميديا الطبيعية.

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