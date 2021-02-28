تصوير مسلسل كوميدي رمضاني من إخراج رشيد الوالي

منذ ساعتين
0

هبة بريس: القسم الفني

بدأت شركة الإنتاج الصوتي والمرئي عليان للإنتاج، التي أسسها نبيل عيوش عام 1999، بتصوير مسلسلها الكوميدي الرمضاني الجديد لحساب القناة الثانية في 20 فبراير 2021.

– تعاون بين نبيل عيوش ورشيد الوالي :

يلتقي الرجلان اللذان يعود تاريخ تعاونهما إلى أول فيلم روائي طويل لنبيل عيوش “مكتوب” عام 1998، مع رشيد الوالي نجما به، والآن يتواجدان حول مشروع المسلسل القيسارية ، بناء على فكرة مبتكرة للمؤلفة غيثة القصار. من إنتاج نبيل عيوش وإخراج رشيد الوالي، هذا المسلسل الجديد هو قبل كل شيء ثمرة شغف وطموح مشترك: يعالج نوعا من الكوميدية ما يسمى ب كوميديا الموقف أو السيت كوم خلال إعادة إضفاء كلالأهمية الهزلية للمواقف .

و هي تعد أول تجربة في الإخراج من هذا النوع لرشيد الوالي، الذي كان حتى ذلك الحين مخرجا لسجل أكثر دراماتيكية، كانت الفكرة هي الترويج منذ بدايات الكتابة لعملية إبداعية تهدف إلى إبراز المواقف الكوميدية، حتى قبل التفكير في الحوارات.

إبداع طويل الأمد تشكل بخلية من المؤلفين المشهورين وعلى رأسهم رشيد الوالي: جواد لحلو، سامية أقريو، نورة الصقلي، أيوب إدري، أمين سماعي، و يحيى فندي.

و الجدير بالذكر أنه إلى جانب التمثيل، يقوم الإنتاج باختيار يتمحور حول الجدة، بمنح الفرص لممثلين ناجمين عن الدراما مثل نسرين الرادي، بطلة المسلسل، وبدعم من السعدية أزكون، ورشيد الوالي.و كذلك ينضم إلى هذا الثلاثي هيثم مفتاح وحمزة الفيلالي، اللذان يجلبان إلى المسلسل نضارته المعاصرة بفكاهة الكوميديا الطبيعية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مخرجة البرتقالة المرة تتهم العلالي بالإقصاء و المتاجرة بجهدها و كدها

مخرجة البرتقالة المرة تتهم العلالي بالإقصاء و المتاجرة بجهدها…

منذ 23 دقيقة
Photo of هكذا اختار الوالي الاحتفال بعيد ميلاد شقيقه

هكذا اختار الوالي الاحتفال بعيد ميلاد شقيقه

منذ ساعة واحدة
Photo of نعيمة بوحمالة تتعرض لأزمة قلبية و ابنتها تكشف حالتها الصحية

نعيمة بوحمالة تتعرض لأزمة قلبية و ابنتها تكشف حالتها…

منذ 3 ساعات
Photo of عقب إصابته بكورونا…وفاة النجم المصري يوسف شعبان

عقب إصابته بكورونا…وفاة النجم المصري يوسف شعبان

منذ 4 ساعات
Photo of النجمة المصرية ليلى علوي ترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية

النجمة المصرية ليلى علوي ترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام…

منذ 4 ساعات
Photo of فاطمة الزهراء القرطبي تبدع في “أول ما شافتو العين”

فاطمة الزهراء القرطبي تبدع في “أول ما شافتو العين”

منذ 24 ساعة
Photo of ”ملكنا خط أحمر“ …أغنية راب جديدة ترد على ”إعلام الجزائر“(+فيديو)

”ملكنا خط أحمر“ …أغنية راب جديدة ترد على ”إعلام…

منذ يوم واحد
Photo of الوالي يتلقى أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

الوالي يتلقى أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

منذ يومين
Photo of زينب أسامة تطلق “كيفي كيف الناس”

زينب أسامة تطلق “كيفي كيف الناس”

منذ يومين
Photo of الموت يفجع هند السعديدي

الموت يفجع هند السعديدي

منذ 3 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق