رئيس صندوق استثماري كندي يتنحى بعد سفره للإمارات لتلقي لقاح “كوفيد-19”

منذ 3 ساعات
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هبة بريس

تنحى مارك ماتشين رئيس مجلس إدارة الصندوق الاستثماري الكندي (كندا بينشن إنفستمنت) بعد سفره إلى الإمارات لتلقي لقاح مضاد لكوفيد-19.

وسافر المسؤول الكندي في مخالفة لتعليمات السفر الصادرة من حكومة بلاده وفي تصرف قوبل بانتقادات.

وأصدر مجلس إدارة الصندوق يوم الجمعة قرارا بتعيين جون غراهام رئيسا تنفيذيا، ويشغل حاليا منصب المدير الإداري والرئيس العالمي لاستثمارات الائتمان في أكبر صناديق أجور التقاعد في البلاد.

وماتشين ثاني مسؤول كبير في شركة بكندا يستقيل بسبب مخالفة قواعد تلقي اللقاح، فيما يشير إلى خيبة أمل البعض إزاء الطرح البطيء للقاحات في البلاد.

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