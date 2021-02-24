حاتم عمور يستعد لإطلاق ” Allo Les Amis”

منذ 4 ساعات
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نجلاء مزيان : هبة بريس

يستعد النجم المغربي حاتم عمور، لإطلاق كليب أغنيته الجديدة “Allo Les Amis ” وذلك يوم الثلاثاء المقبل على قناته الرسمية بيوتيوب.

وتعامل حاتم في هذه الأغنية مع محمد المرابط على مستوى الكلمات والألحان، فيما تولى مهمة التوزيع الموسيقي كل من بلال أفريكانو بمساعدة جبرون.

أما كليب الأغنية تم تصويره مشاهده بكل من مدينتي مراكش والصويرة، تحت إشراف المخرج عبدالرفيع العبديوي وإدارة فينة لأنس الكاد.

” Allo Les Amis ” أغنية باللهجة المغربية وهي أولى أغاني ألبوم بلاحدود لحاتم عمور لسنة 2021 ،الذي يتضمن توليفة من لهجات عديدة وألوان موسيقية مختلفة، من بينها الخليجية والعراقية ولهجات عربية أخرى، إلى أغنية باللغة الإسبانية و مفاجآت أخرى سيتم الكشف عنها لاحقا خلال صدور أغاني الألبوم.

يشار أن ” بلا عنوان ” أخر ألبومات حاتم عمور الغنائية، حيث حقق نجاحا كبيرا و استطاع أن يكون حديثا مهما بالنسبة لمواقع التواصل الإجتماعي و مؤشرات البحث عقب طرحه، كما تصدر تريند على يوتيوب و حققت اغانيه أكثر من 250 مليون مشاهدة إجمالا، بالإظافة إلى حصوله على نسبة إستماع كبير على المتاجر الإلكترونية الموسيقية وأثير الإذاعات الوطنية والعربية.

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